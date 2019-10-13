Silifke´de korkutan yangın

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MERSİN´in Silifke ilçesinde, sabaha karşı çıkan yangın yerleşim yerleri yakınındaki arazide çıkan yangın, korku dolu anlar yaşatırken, aelvler ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Sabaha karşı Yeni Mahalle'de bulunan DSİ eski lojmanları ve Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksek Okulu yakınındaki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



MERSİN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:21

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