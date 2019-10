Down sendromlu Rabia, resim sergisi açtı

MERSİN´in Mut ilçesinde down sendromlu Rabia Kayhan (43), resim sergisi açtı. Rabia Kayhan, hayalinin gerçek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Özel Eğitim Öğretmeni Zeliha Korkmaz, Burcu Savur, Şehit Emin Çelik Kız Pansiyonu öğrencileri, öğretmenleri ve Şerife Kayhan'ın destekleriyle, 'Dünyamdaki Renkler' adı verilen Şehit Emin Çelik Kız Pansiyonu'nda açılan sergiye; İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Şehit Emin Çelik Okul Müdürü Osman Uysal, 75´nci Yıl Okul Müdürü Muzaffer Böge, Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Aydın Bütünay, Öğretmen Hilal Tuncer, Gazi Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencileri, pansiyonda kalan kız öğrenciler, Rabia Kayhan'ın yakınları ve davetliler katıldı. Küçüklüğünden bu yana resim yapma ve sergi açma hayalini kurduğunu söyleyen Rabia Kayhan, hayalinin gerçek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Serginin açılış süreciyle ilgili bilgi veren Burcu Savur, "Şerife Kayhan, resim yapmayı çok seven down sendromlu görümcesi Rabia için bir plaket yaptırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine bende de bir farkındalık yaratma ve Rabia için bir şeyler yapmak amacıyla Özel Eğitim Öğretmeni Zeliha Korkmaz'la bir araya gelerek resim sergisi hazırlamaya karar verdik" dedi. Özel Eğitim Öğretmeni Zeliha Korkmaz da "Sanatçımız büyük bir aşkla bu serüveni sürdürüyor. Yaptığı bu işle adeta 'Biz farklılıklarımızdan daha güçlüyüz' gerçeğine ışık tutuyor" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ise, eğitimin her engeli aştığına inandığını belirterek, "Özel bireyli insanlara imkân verildiği zaman neler yapılabileceğinin en güzel örneğini bugün Rabia bize gösterdi" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. Mert Zorlu ve Soner Özcan'ın keman ve gitar resitalleri eşliğinde Rabia'nın resim sergisini gezen konuklar, hayranlıklarını dile getirdiler.



