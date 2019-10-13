Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı

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Mersin’in Mut ilçesinde kamyonetle motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Yukarı Köselerli Mahallesinde meydana geldi. D.Y. yönetimindeki 33 ZC 297 plakalı kamyonet ile A.M.Ş.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MERSİN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:40

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