Tarsus'ta kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Tarsus ilçesi D-400 karayolu Nusret Mayın Gemisi Kavşağı'nda, her ikisi de sebze yüklü olan Yunus E. yönetimindeki 33 CJF 80 plakalı kamyonet ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 33 P 1380 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, kamyonetlerde bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı karayolunda, sebze ve meyvelerin temizlenmesi, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.



MERSİN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:16

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.