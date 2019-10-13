Mersin´de kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

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MERSİN ve ilçelerinde polisin düzenlediği kumar ve yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve 8 ilçeyi kapsayan operasyon kapsamında, kent merkezinde 10 adrese baskın yapıldı. Baskın sırasında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında il merkezinde yapılan kumar uygulamasında 12 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 1 iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramada 11 bilgisayar, 2 laptop, 12 cep telefonu, 15 bin TL´lik senet, 4 bin 550 TL, 1 kupon yazıcısı, 4 kupon ele geçirildi, 11 kişiye kişi başı 320 TL idari para cezası kesildi.

ARANAN 1 KİŞİ YAKALANDI

İlçelerde de 45 adrese yasa dışı bahis kontrolü yapıldı. 5 adrese 7258 sayılı kanun kapsamında işlem yapılırken, 373 kişinin de GBT'si sorgulandı. Yapılan sorgulamada 1 kişinin arandığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kumar ve bahisten gözaltına alınan 8 şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğü´ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



MERSİN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:21

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