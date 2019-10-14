Mersin'in Tarsus ilçesinde askeri araç taşıyan tırda yangın çıktı.
Olay, PozantıTarsus TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır bölgesine sevk edilen askeri konvoydaki bir tırda yangın çıktı. Tırın dorsesindeki askeri iş makinesi, yangın büyümeden indirildi. Askeri konvoydaki diğer sürücülerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
MERSİN
14 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:21
- GÜNEŞ 06:40
- ÖĞLE 12:33
- İKİNDİ 15:43
- AKŞAM 18:15
- YATSI 19:29