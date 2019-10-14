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Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

İHA

Mersin'in Mut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Mut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Çömelek Mahallesi Kızılalan mevkisinde define arayan B.S. ve Y.G.'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 2 adet delici kırıcı alet, 1 adet el feneri, 1 adet kazma, 1 adet çapa aleti, 2 adet keser ve 1 adet elektrik uzatma kablosuna el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Sorgulamanın ardından her iki şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

MERSİN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:43
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  • YATSI 19:29
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