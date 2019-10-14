Turunçlu Mahallesi'nin içmesuyu sorunu çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde içmesuyu çalışmalarına devam ediyor.

Mahallenin yakınında bulunan kaynaktan karşılanan içme suyunun, deponun yüksek kotta olması nedeniyle bazı hanelere verilememesi üzerine harekete geçen MESKİ Genel Müdürlüğü, sorunun giderilmesi için içmesuyu çalışması başlattı. Mahallenin mevcut deposu yanına terfi merkezi, terfi hattı, depo ve ilave içmesuyu şebeke hattı yapımı çalışmaları devam ediyor.

MESKİ tarafından Turunçlu Mahallesi’ne, muhtelif çaplarda 11 bin 829 metre içmesuyu şebeke ve terfi hattı döşenecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca 50 metreküplük depo, terfi merkezi, enerji nakil hattı da yapılacak ve dalgıç motopomp, mekanik işler ve basınç kırıcı vanalar konulacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Turunçlu Mahallesi’nde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallenin içmesuyu sorunu tamamen giderilecek, mahallede bulunan 3 adet hidrofor iptal edilerek mahallenin tamamına yeterli ve sağlıklı içmesuyu sağlanmış olacaktır” denildi.

MERSİN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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