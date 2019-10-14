Serbest bırakıldı, hırsızlık yapınca yine yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Serbest bırakıldı, hırsızlık yapınca yine yakalandı

DHA

MERSİN'de cep telefonu çaldığı için gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.P. (23) 1 hafta sonra yeniden cep telefonu hırsızlığı yapınca yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.P., sevdiği kızın yanına gitmek için cep telefonu çalıp sattığını söyledi.

MERSİN'de cep telefonu çaldığı için gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.P. (23) 1 hafta sonra yeniden cep telefonu hırsızlığı yapınca yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.P., sevdiği kızın yanına gitmek için cep telefonu çalıp sattığını söyledi.
Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde M.S., bir muhtarı arayacağını söyleyerek  yardım isteyen E.P.'ye cep telefonunu verdi. E.P.'nin cep telefonunu alarak kaçmasının ardından M.S., polise giderek şikayetçi oldu. Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaydan 1 hafta sonra bu kez de soba satıcısı F.A.'dan ailesini arama bahanesiyle cep telefonunu isteyen E.P., yine telefonu alır almaz olay yerinden kaçtı. Şikâyet üzerine zanlıyı yakalayan polis, telefonun satıldığı iş yerini de belirledi. Cep telefonu, iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan E.P., adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere hırsızlığı, sevdiği kızın yanına gidebilmek için yaptığını belirterek, "Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim, yol param yoktu o yüzden yaptım" dedi.

MERSİN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gültekin: "Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirecek"
YEREL HABERLER Gültekin: "Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur ...
Mersin’de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin’de orman yangını
Tarsus'ta zabıta ve sağlık ekiplerinden "sucuk" denetimi
YEREL HABERLER Tarsus'ta zabıta ve sağlık ekiplerinden "sucuk" ...
Mersin’de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'de kaçak kazıya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak kazıya 2 gözaltı
Toroslar'da meme kanseri taraması İlçede 9 ay içinde 3 bin 97 kadın meme kanseri taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Toroslar'da meme kanseri taraması İlçede 9 ay içinde ...
Sevgilisinin yanına gitmek için cep telefonu çaldı Mersin'de "eşimi arayacağım" diyerek bir vatandaşın telefonunu alıp kaçan şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı Daha önce de aynı suçtan yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest kalan zanlı, savunmasıyla şaşırttı Emniyet çıkışı gazetecelerin "neden hırsızlık yaptınız" sorusuna ilginç bir cevap veren şüpheli, "Sevdiğim kız için. Sevdiğim kızı başkasına vermişler, yanına gidecektim. Çok seviyorum onu" dedi
YEREL HABERLER Sevgilisinin yanına gitmek için cep telefonu ...
Astsubaylar Günü Mersin'de kutlandı
YEREL HABERLER Astsubaylar Günü Mersin'de kutlandı
Turunçlu Mahallesi'nin içmesuyu sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Turunçlu Mahallesi'nin içmesuyu sorunu çözülüyor
Kızıltan: “Mehmetçik güvenlik cephesinde, iş dünyası ekonomi cephesinde savaşıyor” Mersin iş dünyası olarak Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini belirten MTSO Başkanı Kızıltan, Mehmetçik güvenlik cephesinde görevini yaparken, Türk iş dünyasının da dünyadaki ekonomik savaşta ekonomi cephesinde mücadele ettiğini belirtti
YEREL HABERLER Kızıltan: “Mehmetçik güvenlik cephesinde, iş dünyası ...
Mehmet İzol: “Devletimiz ve ordumuzun yanındayız”
YEREL HABERLER Mehmet İzol: “Devletimiz ve ordumuzun yanındayız”
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için güç birliği
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için güç ...
Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu
YEREL HABERLER Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu
Mersin İŞKUR’dan, öğrencilere meslek seçiminde test uygulaması
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR’dan, öğrencilere meslek seçiminde test ...
Büyükşehir personeline ‘Kalite Yönetim Sistemi’ eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline ‘Kalite Yönetim Sistemi’ ...
Yıllarca terörle anılan ‘Pazar Sokağı’ cazibe merkezi oluyor Akdeniz Belediyesi, Mersin’de uzun yıllar terör girişimleri ve gösterilerinin ana noktalarından biri olarak tanınan, halk arasında ‘Pazar Sokağı’ olarak bilinen Şevket Sümer ve Hal mahalleleri arasındaki 142. Caddeyi, ÇKA’nın da desteğiyle baştan sonra yeniliyor Başkan Gültak: “Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan bir işten söz ediyoruz”
YEREL HABERLER Yıllarca terörle anılan ‘Pazar Sokağı’ cazibe merkezi ...
Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı
"Tarsus kebabı" Ankara’da tanıtıldı
YEREL HABERLER "Tarsus kebabı" Ankara’da tanıtıldı
Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti
YEREL HABERLER Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet ...
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Askeri araç taşıyan tırda yangın
YEREL HABERLER Askeri araç taşıyan tırda yangın
Bellona 562. mağazasını Anamur'da açtı Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş: "2023’e kadar bin mağaza açma hedefimiz var"
YEREL HABERLER Bellona 562. mağazasını Anamur'da açtı Bellona Genel ...
Mersin´de kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 8 ...
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X