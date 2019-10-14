Serbest bırakıldı, hırsızlık yapınca yine yakalandı

MERSİN'de cep telefonu çaldığı için gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.P. (23) 1 hafta sonra yeniden cep telefonu hırsızlığı yapınca yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.P., sevdiği kızın yanına gitmek için cep telefonu çalıp sattığını söyledi.

Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde M.S., bir muhtarı arayacağını söyleyerek yardım isteyen E.P.'ye cep telefonunu verdi. E.P.'nin cep telefonunu alarak kaçmasının ardından M.S., polise giderek şikayetçi oldu. Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaydan 1 hafta sonra bu kez de soba satıcısı F.A.'dan ailesini arama bahanesiyle cep telefonunu isteyen E.P., yine telefonu alır almaz olay yerinden kaçtı. Şikâyet üzerine zanlıyı yakalayan polis, telefonun satıldığı iş yerini de belirledi. Cep telefonu, iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan E.P., adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere hırsızlığı, sevdiği kızın yanına gidebilmek için yaptığını belirterek, "Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim, yol param yoktu o yüzden yaptım" dedi.



MERSİN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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