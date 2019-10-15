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Toroslar’a, 10 bin kişinin çalışacağı Tekstilkent geliyor Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, tip ...

İHA

– Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tip atölyeler, meslek yüksekokulu, arge tasarım merkezi, ara eleman yetiştiren birimi ve oteliyle büyük bir kompleks olacak, 56 bin kişiye daha istihdam sağlayacak Tekstilkent projesini AB'ye sunmak üzere konsept notunu hazırladıklarını, yer tahsisi için de gerekli yazışmaları yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Bizi çok heyecanlandıran bir proje, çok sabırsızlanıyoruz. Hedefimiz, 10 bin kişinin çalışacağı tip atölyeler yapmak" dedi.

Toroslar’a, 10 bin kişinin çalışacağı Tekstilkent geliyor Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, tip atölyeler, meslek yüksekokulu, ar-ge tasarım merkezi, ara eleman yetiştiren birimi ve oteliyle büyük bir kompleks olacak Tekstilkent projesi ile 5-6 bin kişiye daha istihdam sağlayacak Yılmaz: “Bizi çok heyecanlandıran bir proje, çok sabırsızlanıyoruz” “AB’ye sunmak üzere konsept notumuzu hazırladık. Yer için yazılarımızı yazdık, sonuç bekliyoruz”

– Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tip atölyeler, meslek yüksekokulu, arge tasarım merkezi, ara eleman yetiştiren birimi ve oteliyle büyük bir kompleks olacak, 56 bin kişiye daha istihdam sağlayacak Tekstilkent projesini AB’ye sunmak üzere konsept notunu hazırladıklarını, yer tahsisi için de gerekli yazışmaları yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Bizi çok heyecanlandıran bir proje, çok sabırsızlanıyoruz. Hedefimiz, 10 bin kişinin çalışacağı tip atölyeler yapmak” dedi.
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, 31 Mart seçimleri öncesinde söz verdiği Tekstilkent projesini hayata geçirmek için adımları bir bir atıyor. Yılmaz, tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşük maliyetle yatırım yapabilecekleri, mevcut istihdama ilave 56 bin kişiye daha iş olanağı sağlayacak bir kompleks olacak Tekstilkent projesindeki son gelişmeleri İHA muhabirine anlattı. Seçim öncesi sözünü verdiği 73 projesinden biri olan Tekstilkent’in hem istihdam sorununa bir nebze çare olacağını hem de Toroslar’a değer katacağını belirten Yılmaz, Toroslar'ı tekstil sektöründe cazibe merkezi yapacaklarının altını çizdi.

“Toroslar’da şu anda yaklaşık 6 bin kişi tekstil sektöründe çalışıyor”
Beş yıl sonra daha çok üretimin olduğu, insanların refah seviyesinin daha yükseldiği, köylünün daha çok kazandığı, istihdam sorununun en aza indirildiği bir Toroslar hayal ettiğini vurgulayan Yılmaz, projelerini de bu hayali gerçekleştirmek üzere hazırladıklarını dile getirdi. Bu projelerden biri olan Tekstilkent’in, kapasite ve işlevsel açıdan çok büyük bir yatırım olacağına dikkat çeken Yılmaz, proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı:
“Tekstilkent, önemsediğimiz bir proje. Tekstil atölyelerinde, 200300 metrede 200300 kişi çalışıyor. Toroslar ve Akdeniz’deki bütün tekstil atölyelerini ziyaret ettik. Ne yapabileceğimizi konuştuk, çünkü sektör önemli. Dünyanın ünlü markaları Mersin’de fason olarak üretiliyor. Mersin’deki birçok insan Mersin’de böyle bir üretim olduğunu bilmiyor. Toroslar’da şu anda yaklaşık 6 bin kişi tekstil sektöründe çalışıyor. Onların da yer sıkıntıları var. Çok sıkışık ve dağınık vaziyette çalışıyorlar. Mahalle arasında olduğu için şikayete de maruz kalıyorlar. Enerji sıkıntıları var, elektrik faturaları yüksek geliyor. Biz de ‘Tekstilkent kuralım size’ dedik. Bu görüşmelerden çıktı fikir.”

“Yer tahsisi için yazılarımızı yazdık. Konsept notumuz hazır”
Bu proje ile dünyanın başka markalarının da Mersin’e gelmesini ve istihdam sağlanması hedeflediklerini belirten Yılmaz, Tekstilkent için arazi bulma çalışmalarına hız verdiklerini dile getirdi. Fonksiyonel olması için geniş bir arazi aradıklarını ifade eden Yılmaz, Toroslar’da, bu kapsamda Hazine’ye ait birkaç yer olduğunu aktararak, “Birkaç yer belirledik. Bunlardan birini tahsis ederek oraya yapmayı istiyoruz. Bu yerlerin tahsisiyle ilgili yazılarımızı yazdık ve takibini yapıyoruz. Tabi bürokratik süreç biraz uzun sürüyor. Sabırsızlanıyoruz açıkçası. Bir an önce bunu yapmak istiyoruz. Mersin’in, Türkiye’nin, dünyanın tanıdığı, üretimi denetleyen ciddi inspektörlerle de görüştük” diye konuştu.
Projeyi Avrupa Birliği’ne (AB) sunmak üzere konsept notunu hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, belli şartları gerçekleştirdikleri takdirde, proje finansmanının tamamını AB’den karşılama imkanları olacağını söyledi. Yılmaz, bunun da hem yatırımcı için ciddi bir avantaj hem de projenin daha hızlı, daha kolay gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Bölgemizde 56 bin kişiye daha istihdam sağlayacak bir proje”
Tekstilkent’in kendisini en çok heyecanlandıran projelerinden biri olduğuna işaret zeden Yılmaz, “Bu proje beni heyecanlandırıyor. Bölgemizde 56 bin kişiye daha istihdam sağlayacak bir proje. Bizim hedefimiz, 10 bin kişinin çalışacağı tip atölyeler yapmak. Tekstilcilerden çok fazla talep var. Tekstilciler de çok heyecanlı bu konuda. İçinde tip atölyelerin, meslek yüksekokulunun olduğu, ki bu konuda üniversitemizle çalışmamız var, ara eleman yetiştirecek birimi, arge tasarım merkezi, oteli olan büyük bir kompleks tasarlıyoruz. Burada tedarikçiler de yer istiyor. Tedarikçilerin de bir yeri olacak. Tekstilcilerden tek isteğimiz; ‘Siz burada varlığınızı devam ettirin, güçlenin ki daha çok insana istihdam sağlayın; hizmetlerinizi, tedarikinizi ve istihdamınızı da Toroslar’dan sağlayın’.

“Amacımız, istihdam sağlamak”
Şu anda yer tahsisiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yılmaz, projedeki hedeflerine ilişkin de şunları söyledi:
“İlk hedefimiz yerini gerçekleştirmek. Konsept notumuz hazır. Konsept notla işin finansman kısmını çözmek için Avrupa Birliği proje ayağı ile devam edeceğiz. Ondan sonra da gerçekleştirme. Projenin inşası ise tip proje olacağı için çok uzun sürmeyecek. Bu konuda biraz sabırsızım. Bu proje, Toroslar’a değer de katacak. Biz bu projeyi yaptıktan sonra mobilya, otomobil gibi başka sektörlerden de ‘Biz de istiyoruz. Bizim sektöre de böyle bir proje yapın’ talebi geldi. Zaten yatırımcıyı biz davet ediyoruz ilçemize, tabi isteriz. Aynı zamanda bu stratejik bir karar, belli sektörlerin belli yerlerde toplanması stratejik bir karar. Niye tekstil sektörüne ilgi duyuyoruz? Çünkü emek yoğun bir sektör. Yatırım maliyeti düşük ve 3005001000 kişi çalışıyor. Bizim amacımız da zaten istihdam sağlamak.”

MERSİN

15 Ekim 2019 Salı

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