Modifiye araçlar lösemili çocuklar için sergilendi

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen ve gelirinin tamamı lösemili çocuklara bağışlanan modifiyeli araç sergisi ilgi gördü.

Gözlükule Mahallesi etkinlik alanında toplanan 600 yapılı modifiye araç görücüye çıktı. Katılımın yoğun olduğu ve ilginç araçların sergilendiği etkinliğe Tarsus Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı destek verdi.

10 ilden ve Tarsus’tan 600 aracın bulunduğu alanda modifiyeliler, yoğun ilgi gören araçlarıyla mutlu olurken, vatandaşlar havanın da güzel olması nedeniyle özel sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Modifiye araçları lösemili çocuklara destek vermek üzere Tarsus’ta toplayan Hakan Demir "Biz lösemili çocuklarımız için böyle bir organizasyon yapmak istediğimizi duyurunca Türkiye’nin her bölgesinden 600 araç sahibi arkadaşımız hiçbir talepte bulunmadan Tarsus’a geldi. Çok güzel bir işe giriştiğimizi ve bunu ilk defa yaptığımız için çok heyecanlandık. İkincisini yine aynı amaçla tekrar yapacağız" dedi.

Öte yandan, lösemili çocuklar için toplanan bağışlar Adana Lösemi Şubesine teslim edildi.

MERSİN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

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