Akdeniz’de yeni sokak açma çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi, imarlı yol ve sokak açma çalışmaları kapsamında, Huzurkent Köselerli Mahallesinde 2 bin metre uzunluğunda toplam 7 sokak açtı.

Akdeniz Belediyesi’nin yeni yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çiftçilerin ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve yetiştirdikleri ürünlerini iç ve dış pazara rahatlıkla ulaştırmalarını sağlamak için bahçe yollarının yanı sıra imarlı yollar da açıyor. Geçen haftalarda Akdam, Esenli, Hal, Hebilli, Şakir Gülmen, Yukarı Burhan ve daha birçok kırsal bölgede, kilometrelerce uzunlukta yeni arazi yolları açan fen işleri ekipleri, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatıyla son olarak Köselerli Mahallesinde imarlı yol ve sokak açma çalışmasına başladı. Ekiplerin çalışması sayesinde Köselerli’de toplam 2 kilometre uzunluğa sahip 7 adet sokak açıldı.



“Akdeniz’in eksiklerini bir bir ortadan kaldırıyoruz”

Çalışmalar hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Gültak, belediyenin bütçe ve kaynaklarını vatandaşların ve ilçenin geleceği için kullandıklarının altını çizdi. Vatandaşların yaşadığı sıkıntı ve sorunları çözmek için ekiplerin kesintisiz görev başında olduğunu vurgulayan Gültak, “Halkımıza söz verdik, sözümüzde duruyoruz. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını duydukları bütün hizmet ve çalışmaları eksiksiz ve zamanında yerine getireceğiz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle Akdeniz’de yaşamı güzelleştiren, insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek” dedi.

MERSİN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

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