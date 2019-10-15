350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi

DHA

MERSİN´de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

MERSİN´de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.

MERSİN

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MESKİ, son 6 ayda merkezde 37 kilometre içme suyu hattı döşedi
YEREL HABERLER MESKİ, son 6 ayda merkezde 37 kilometre içme suyu ...
Mezitli’de Dikİş'in Olsun projesi başladı
YEREL HABERLER Mezitli’de Dikİş'in Olsun projesi başladı
Atalay ve Arıkan, Mersin Deniz Müzesinde sergi açtı Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Deniz Müzesi iş birliğinde gerçekleştirilen karma sergi, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak
YEREL HABERLER Atalay ve Arıkan, Mersin Deniz Müzesinde sergi ...
Yılın En’leri’nde Başkan Yılmaz’a plaket
YEREL HABERLER Yılın En’leri’nde Başkan Yılmaz’a plaket
Akdeniz’de yeni sokak açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yeni sokak açma çalışmaları sürüyor
(Özel) Türkiye'nin ilk engelli triatleti olimpiyatlara gitmek istiyor Milli sporcu Miray Ulaş: "Hedefim triatlon olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek"
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye'nin ilk engelli triatleti ...
‘Yılın En’lerinde, Akdeniz Belediyesi iki ödül birden aldı
YEREL HABERLER ‘Yılın En’lerinde, Akdeniz Belediyesi iki ödül birden ...
Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na ...
Toroslar, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde üretiyor
YEREL HABERLER Toroslar, kent mobilyalarını kendi üretim ...
Tarsus idman Yurdu’nda moraller bozuk Can: "Hafta sonu Çorumspor’u yenerek bu mağlubiyeti telafi edeceğiz"
YEREL HABERLER Tarsus idman Yurdu’nda moraller bozuk Can: "Hafta ...
Modifiye araçlar lösemili çocuklar için sergilendi
YEREL HABERLER Modifiye araçlar lösemili çocuklar için sergilendi
Mersin Büyükşehir, 6 ayda 54 bin ton asfalt döktü
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir, 6 ayda 54 bin ton asfalt döktü
Neptün Soyer ve Meral Seçer, kooperatifleşme için el ele verdi
YEREL HABERLER Neptün Soyer ve Meral Seçer, kooperatifleşme için el ...
Aydınlıkevler İlkokulu'nda 'Kodlama Festivali'
YEREL HABERLER Aydınlıkevler İlkokulu'nda 'Kodlama Festivali'
20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı
YEREL HABERLER 20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı
Erdemli'de AB destekli proje eğitimlerine başlandı
YEREL HABERLER Erdemli'de AB destekli proje eğitimlerine başlandı
Toroslar’a, 10 bin kişinin çalışacağı Tekstilkent geliyor Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, tip atölyeler, meslek yüksekokulu, ar-ge tasarım merkezi, ara eleman yetiştiren birimi ve oteliyle büyük bir kompleks olacak Tekstilkent projesi ile 5-6 bin kişiye daha istihdam sağlayacak Yılmaz: “Bizi çok heyecanlandıran bir proje, çok sabırsızlanıyoruz” “AB’ye sunmak üzere konsept notumuzu hazırladık. Yer için yazılarımızı yazdık, sonuç bekliyoruz”
YEREL HABERLER Toroslar’a, 10 bin kişinin çalışacağı Tekstilkent ...
"Barış Pınarı"nda Mehmetçiğe dua Mersin'de, 450 hanelik mahallenin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan bir pınara “Barış Pınarı” ismi konularak, harekata ve Mehmetçiğe dualarla destek verildi
YEREL HABERLER "Barış Pınarı"nda Mehmetçiğe dua Mersin'de, 450 ...
"Yaşa-Tır" Tarsus'a geliyor
YEREL HABERLER "Yaşa-Tır" Tarsus'a geliyor
Mut Emniyet Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Mut Emniyet Müdürü görevine başladı
Büyükşehir Mecliste gergin anlar Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatına ilişkin bildiri tartışmasına sahne olurken, HDP’li üyelerin mecliste bildiri okunmasını eleştirmesine diğer meclis üyelerinden sert tepki geldi Seçer: “Birbirimizi savaş karşıtlığı, terör karşıtlığıyla test etmeyelim” “Yasalara aykırı bir durum varsa hiç kimse engelleyemez. Gideceği nokta yargıdır” “Belediyeler dingonun ahırı değil. Çalışanlarımız tarafından provoke ediliyoruz”
YEREL HABERLER Büyükşehir Mecliste gergin anlar Mersin Büyükşehir ...
Gültekin: "Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirecek"
YEREL HABERLER Gültekin: "Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur ...
Mersin’de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin’de orman yangını
Tarsus'ta zabıta ve sağlık ekiplerinden "sucuk" denetimi
YEREL HABERLER Tarsus'ta zabıta ve sağlık ekiplerinden "sucuk" ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X