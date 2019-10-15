Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Saha Tetkiki açılış toplantısı gerçekleştirildi. Belediye, 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi' belgesini alması durumunda, yol trafik güvenliği belgesini alan Türkiye’de ilk, dünyada da ikinci kamu kurumu olacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi’nde yapılan toplantıya, Başkan Seçer, TSE baş tetkik görevlisi Sancar Arık, tetkikçi Mithat Özaydın, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Seçer, toplantı ile durum tespiti yapmak ve eksikleri belirleme konularında bir takım çalışmalar yapılacağı belirterek, "Burada Belediyemizi daha etkin, sürdürülebilir, istikrarlı, sonuç alınabilir bir sisteme nasıl evirebiliriz? Bu konuda bir adım olan Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ni değerlendirmek, tetkikçilerimizin izlenimleri doğrultusunda bizim de durumumuzu görmek, eksiğimizi tespit etmek, bunları gidermek konusunda bazı değerlendirmeler ve çalışmalar olacak” dedi.

Geçmişte Büyükşehir Belediyesi’nde kalite yönetimi anlamında bazı belgelerin edinildiğini, fakat bunların uygulamada hayata geçirilmemesi durumunda bir kıymeti olmayacağını ifade eden Seçer, “Belediyemizi belli bir sistematik içerisinde yönetme zorunluluğumuz var. Açıkçası bu konuda daha önce bazı çalışmalar yapılmış ama gördüğüm, izlediğim 6 aylık bir belediye başkanı olarak bazı payeler alabilirsiniz. Bazı belgeler, sertifikalar edinebilirsiniz ama bu eğer duvarda asılı kalırsa, raflarda olursa, sümenin altında olursa, uygulamada olmazsa hiçbir kıymeti harbiyesi olmuyor. Mersin halkının memnuniyet derecesi sorgulandığında, aslında belediye olarak daha çok yol almamız gerektiği kanaatinde ve düşüncesindeyim. Bir işletmede, bir kurumda belli prensipler, yazılı kurallar vardır. Gözle görülür, elle tutulur bazı prensipler vardır. Ama bir de gözle görülmeyen, elle tutulmayan, teamül haline gelmiş, gelenek olmuş, anlayış, mantalite, yerleşmiş bir sistem vardır. Yönetim süremizce bu anlayışı, bu kültürü yerleştirme gayretinde olacağım" diye konuştu.

Belediyecilikte insan kaynağının önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "İnsan kaynağı, asıl bizim itici gücümüz olan finansal gücün de yöneticisi. Eğer iyi bir insan kaynağınız yoksa, vatandaşlarınıza hizmet olarak yansıtacağınız, onların vergilerinden, emeklerinden, alın terlerinden kesilip bizlere gönderilen kaynakları da heba ederiz. Bu sebeple bir belediye başkanı olarak öncelikle Belediyemin yönetim anlayışına, çağdaş yönetim sistemine çok önem vereceğimi belirtmek istiyorum. Mutlaka bizim, döneme, çağa uygun yönetim anlayışını kurumumuza vermemiz, bunu mutlaka kurumumuz içerisinde yaşatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de önemli bir sorun haline gelen trafik, trafik kazaları ile bunların sonuçları arasında yer alan can ve mal kayıpları düşünüldüğünde, Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin büyük önem arz ettiğinin altını çizen Seçer, "Yönetim sistemleri olarak bundan önce ISO 9001, 14001 ve 45001 yani Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sağlanmış. Bu önemli bir kazanımdır, birikimdir. Tabi ki uygulamada bunlara yeterince yer verirsek. Şimdi de Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi konusu değerlendirilecek. Bu tabii ki Türkiye’de önemli bir sorun haline gelmiş, trafik, trafik kazaları, bunların bize sonuç olarak can kaybı, mal kaybı ya da insanların uzuv kaybı olarak yansımasını düşünürsek önemli bir konu. Türkiye de bu konuda dünya sıralamasında bir hayli ön sıralarda. Mersin’de de istatistiklere baktım. 2018 yılında 6 binin üzerinde kaza meydana gelmiş, 200’e yakın yurttaşımızı kaybetmişiz. Binlerce insan yaralanmış. Bunun doğurduğu iş gücü kaybı, emek kaybı, mali kayıplar, zaman kaybı, moral kaybını düşündüğünüz zaman önemli bir konu. Kurumumuzun da risklerin ortaya çıkartılması ve yönetilmesi konusunda önemli birikimler elde etmesi gerekiyor. Bu çalışmalar bunları sağlayacak. Hepinize başarılar diliyorum. Bundan sonra farklı alanlarda yönetim sistemlerini umut ediyorum Belediyemize kazandırırız. Bunların da tabi ki bizim yönetim anlayışımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sistemin kurulması için yol trafik güvenliği kalite politikası belirlenerek, dokümantasyon çalışmaları yapıldı. Yol trafik güvenliği hedefleri belirlendi. Bin 68 personele farkındalık eğitimleri verildi, 34 birimde iç tetkik planlandı ve gerçekleştirildi. Ayrıca, yönetimin gözden geçirmesi toplantısı yapıldı.

MERSİN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

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