Akdeniz Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

Akdeniz Belediye Meclisi, Ekim ayı 2’nci birleşim 1’inci oturumunu Mustafa Gültak başkanlığında yaptı. Toplantıda, komisyonlardan gelen tüm kararlar meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısı, belediye konferans salonunda yapıldı. ‘Akdeniz’in yararı’ ortak paydasında birleşen tüm meclis üyeleri, komisyonlarda ayrıntılı şekilde değerlendirdikleri bütün kararları mecliste oy birliğiyle kabul ettiler.



“Şeffaflığı ön planda tutuyoruz”

Çeşitli gündem maddelerinin oy birliği ile meclisten geçmesi dolayısıyla bir konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, özellikle belediyenin 20202024 Stratejik Plan ve Bütçesini oy birliği ile kabul eden tüm meclis üyelerine teşekkür etti. “Akdeniz’e hep birlikte iyi ve hayırlı işler yapmak için çalışacağız” diyen Gültak, şöyle devam etti:

“Stratejik plan ve bütçenin geçmesi konusunda, Akdeniz’in hizmet alması noktasında, seçilmiş bir belediye başkanının önünü kesmeme adına yaptığı pozitif çalışmalardan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiği kadar belediyenin iç mekanizmasını, isteyen tüm meclis üyelerimizin önüne koyuyorum. Şeffaflığı ön planda tutuyoruz. Amacımız, 5 yıl boyunca hep beraber, meclis üyeleri, bürokratlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizle birlikte Akdeniz’i çok daha yaşanılabilir, barışın ve kardeşliğin ön planda olduğu bir kent ve ilçe haline getirmektir. Meclisimizdeki uyumdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu uyumdan kazanan; ‘Akdeniz’ olacaktır” dedi.



Huzurkent’te Karakucak Güreşleri düzenlenecek

Mecliste, Huzurkent Bahşiş Mahallesi Ulu Camii ve Huzurkent Köselerli Mahallesi Fatih Camiinde gasilhane ve morg yapımının Akdeniz Belediyesi bütçesinden karşılanması ile ilgili komisyon raporları, üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca; Huzurkent’te 29 Ekim 2019 tarihinde Karakucak Güreşleri’nin düzenlenmesi ile ilgili komisyon raporları da üyelerin oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçti.

Meclis’te ayrıca; 2020 Mali Yılı Ücret, Vergi, Resim ve Harç tarifelerini içeren Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Toplumsal Adalet Komisyon Raporları ile 20202024 Stratejik Planı çalışması ile ilgili komisyon raporları görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 20202022 Mali Yılı Bütçesine ilişkin tekliflerle ilgili raporlar da oy birliği ile karara bağlandı.

MERSİN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

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