Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 13 noktada orman yangını çıktı. Yaklaşık 100 orman işçisinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Akşam saatlerinde her iki ilçede etkili olan yağış nedeniyle ormanlık alanda farklı noktalara yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü 13 yerde çıkan yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 100 kişilik personel 2 helikopter ve 17 arazözle müdahale etti. Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İlk belirlemelere göre 37 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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