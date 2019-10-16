Mersin'de orman yangını

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, 22.00 sıralarında Gücüş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 10 arazöz, 3 su tankı ile alevlere müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin çevrede bulunan ev ve hayvan barınaklarına sıçramaması için de büyük çaba sarf ediliyor. Yangın ile ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, alevleri kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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