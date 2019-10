Mersin'de Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı Başkan Vahap Seçer: "Biz belediye olarak üreticilerimize her türlü desteği vermeye gönüllüyüz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Şeçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve İzmir KöyKooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Togay, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan, meclis üyeleri, STK, oda ve dernek temsilcileri, ziraat odası başkanları, kadın muhtarlar ve çok sayıda kadın üretici katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, emekçi, çiftçi kadınların gününü kutlayarak, "Emekçi, alın teri döken, rızkını tırnağı ile topraktan çıkaran çiftçi kadınlarımız, sizlerle gurur duyuyoruz. Çiftçilik yaptığınız için değil. Ekmeğinizin peşinde olduğunuz, yoktan var ettiğiniz, analık içgüdüsü ile bunları yaptığınız, çocuklarımıza sahip çıkıp, iyi bir evlat yetiştirme gayreti içerisinde olduğunuz için sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Tarıma sadece ekonomik gelir gözüyle bakmamak gerektiğini ifade eden Seçer, tarımın sosyal hayatla doğrudan ilişkili olduğuna da değindi. 8 yıllık parlamento hayatı boyunca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım Komisyonu’nda partisini temsil ettiğini ifade eden Seçer, “Tarıma ekonomik olarak bakarsanız, çiftçi üretemiyor diye yurtdışından dolarla alırız diye düşünürseniz, Türkiye’de her 3 kişiden 1’ini açlığa mahkum edersiniz. Sosyal sorunlar başlar. Doğduğu yerde doymayan adamı şehre alt yapısını hazırlamadan gönderirseniz orada terör, şiddet, hırsızlık, kötülük olur. İşsizlik birçok kötülüklerin anasıdır" diye konuştu.

Kadın üreticilerin Mersin’in verimli topraklarındaki emeklerinden bahseden Seçer, “Kadınlarımız Mersin coğrafyasında her alanda olduğu gibi tarımda da çok önemli görevler yüklenmişler. Bizim önemli tarım topraklarımız var. Kadın üreticiler için en güzel hinterlant Mersin’dir. Çünkü dünyanın en yakışıklı dağları olan Toros Dağları vardır. Güzel verimli toprakları vardır. Yüzlerce dönüm değil, 1 dönüm, 2 dönüm, 500 metre gibi ama her metrekaresinde o insanların alın teriyle, çocuğunun rızkı vardır” ifadelerini konuştu.

Mersin’in Türkiye’ye pazarlanan önemli ve kaliteli ürünleri olduğunu vurgulayan Seçer, hayvancılığın da önemli bir gelir kaynağı olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak destek verecekleri hedef kitlelerinin küçük aile işletmeleri olduğunun altını çizen Seçer, "Bizim hedef kitlemiz Toroslar’ın eteklerindeki kıt kanaat geçimlerini sağlayan, ufak tefek bir takım arazilere, imkanlara sahip kardeşlerimiz, kadınlarımız. Türkiye gibi bir ülkede üretim bir sorunlar yumağı. Bunları aşacağız. Sizlerin yani aile işletmelerini, küçük üreticileri bir araya getirerek, yardımcı olacağız. Altını çizerek söylüyorum biz Belediye olarak her türlü desteği vermeye gönüllüyüz, hazırız. Yardım değil destek vereceğiz. Bu sizin hakkınız. Mersin’de yeni bir dönemi başlatacağız. Bizlere güvenin, inanın. Ben her türlü desteği vermeye hazırım, yeter ki inanayım, güveneyim" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi kalkındırmak için en önemli gücün birlikte çalışmak olduğunu dile getiren Seçer, Neptün Soyer’i çalışmalarından dolayı tebrik etti. Seçer, "Türkiye’de sorun olursa, hepimiz sorunlu oluruz. Birlik, beraberlik bizim en büyük sermayemiz. Önemli çalışmaların altına imza atabiliriz, atacağız da. Bunu iddia ile söylüyoruz. Örnekleri var. Zaman geçirmemize gerek yok. Bize öğretmenlik yapacak bedava öğretmenimiz de var. Daha iyisi can sağlığı. Bu işler gönül işi. Herkes zengin olabilir. Makam, mevki sahibi olabilir ama herkes böyle koca yürekli olamaz. Bize koca yürekli, doğru, dürüst, hayal aleminde olmayan, gerçekçi insanlar lazım. Türkiye’de bir değişim oldu. Hepimiz kardeşiz, bir kere kendinizi rahat hissedin. Bir belediye başkanı herkesin kardeşi, ağabeyi, babasıdır. Ayrımcılık yok. Çok söze gerek yok. Benim yapmam gereken iş. Onu da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Burada kadınlarımızın bir olma zorunluluğu var. Önce bir olmayı, bir araya gelmeyi öğrendiğimiz noktada aşamayacağımız hiçbir engel yok. Ben sizler için oradayım. Orada bana gelen para sizlerin parası. Kimse kimseye himmet yapmıyor. Benim vazifem sizin paranızı en iyi şekilde yönlendirmek, tenezzül etmemek, ettirmemek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmemek, israf ettirmemek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ise etkinlikte Seferihisar’da çalışmalarını sürdürdüğü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, tarımsal kalkınma ve kadın kooperatifleri ile ilgili konuştu. Soyer, kendisini Mersinlilerle buluşturan Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’e teşekkür etti. Tarsus'taki zeytin yaprak salamura tesisini gezdiklerini belirten Soyer, “Bir araya gelmezsek, el ele vermezsek bu çok küçük, parçalı arazi yapımızda yok olup gideceğiz. Hiçbir ülke sanayileşmeden önce, kendi küçük aile çiftçisini korumadan sanayileşmemiş. Ne Avrupa'da ne Amerika'da. Biz bakanlığa da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Mersin'in köylerindeki küçük aile çiftçisini sağlam tutmasak zaten kentli aç kalacak. İstiyoruz ki burada Mezitli Belediyesi'nin kurmuş olduğu Kadın Üretici Pazarları Mersin'in her bölgesinde kent dinamiğine göre kadınları ayakta tutacak şekilde var olsun. Dönem güzel bir dönem. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi tam zamanı. Bu kadar kadın bir araya gelmişken bence el ele verilebilir" dedi.

Etkinlikte ayrıca önder kadın çiftçi olarak Ebru Tugay, Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık birer konuşma yaptı.

