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Aydın’dan gelip hasmını Tarsus’ta öldürdü

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi hasmı olduğu iddia edilen şahsı öldürdü.

Aydın’dan gelip hasmını Tarsus’ta öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi hasmı olduğu iddia edilen şahsı öldürdü.
Olay, Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı’nda meydana geldi. Aydın’dan sabah 07.00 sıralarında Tarsus'taki hayvan pazarına gelen F.Y. (69) adlı şüpheli Kemal Öztunç’u aramaya başladı. F.Y. belindeki silahı çıkararak havyan pazarındaki kafeteryada Kemal Öztunç’a (66), rastgele ateş etti. Bir şarjörü Kemal Öztunç’un üzerine boşaltan şüpheli ikinci şarjörü de takıp olay yerinden uzaklaştı. Kemal Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada, bir bahçe içerisinde saklanan F.K.’yi suç aleti ile birlikte yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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