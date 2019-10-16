Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde nar yüklü tırın viraja girdiği sırada devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cebrail D. idaresindeki 23 BA 440 plakalı nar yüklü tır, Kaledibi Mahallesi Alinko mevkiinde viraja girdiği sırada sağ ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polisin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D400 karayolundaki trafik kontrollü olarak sağlandı.
MERSİN
16 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:23
- GÜNEŞ 06:42
- ÖĞLE 12:32
- İKİNDİ 15:41
- AKŞAM 18:12
- YATSI 19:26