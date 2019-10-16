Annesiyle tartışan dayısını vurdu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi annesi ile tartışan dayısını silahla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ağabeyi E.B. ile tartışan Z.B. adlı kadın daha sonra evine çıktı. Annesinin darp edilmiş halini gören C.D. adlı şahıs eline aldığı pompalı tüfekle dayısını vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan E.B. (49), kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis zanlının bulunması için çalışma başlattı.

C.D.’nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:12

YATSI 19:26

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