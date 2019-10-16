Kanserle doğru beslenerek savaşın Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, kanser hastalarının tedavi sürecinde doğru beslenerek, kanserle savaş ve iyileşme sürecini hızlandıracağını söyledi

– Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, kanser hastalarının tedavi sürecinde doğru beslenerek, kanserle savaş ve iyileşme sürecini hızlandıracağını söyledi. Kanser hastalarına beslenme konusunda uyarılarda bulunan Gök, “İyileşme sürecini hızlandırmak için tedavide beslenme şeklinizi tamamen değiştirmelisiniz” çağrısında bulundu.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında, kanser tedavisinde beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi. Meme kanserinin, kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Gök, “İyileşme sürecini hızlandırmak için tedavide beslenme şeklinizi tamamen değiştirmelisiniz. Asla tüketilmemesi gerekenlerin başında alkol ve sigara geliyor. Diğer uzak durulması gerekenler ise doymuş yağlar, kuyruk yağları ve sakatat yememeniz gerekir. Yemeklerinize hakiki sızma zeytinyağı ve az miktarda halis tereyağı kullanabilirsiniz. Soya fasulyesi, yeşil mercimek, barbunya gibi kuru baklagillere de sofranızda yer vermelisiniz” diye konuştu.



“Kırmızı et tüketimini sınırlandırın”

Kırmızı et tüketiminin haftada 200300 gram ile sınırlandırılması gerektiğinin altını çizen Gök, günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Kemoterapi tedavisi gören hastalara da seslenen Gök, “Kemoterapi alıyorsanız kanser hücrelerini yok ederken sağlam hücrelerin etkilenmesini önlemek için antioksidan oranı yüksek olan besinleri tercih edin” ifadelerini kullandı.

Havuç, karnabahar, brokoli, lahana, sarımsak, soğan, domates, çilek, su teresi gibi besinlerin tüketiminin arttırılması konusunda da çağrı yapan Gök, siyah çay yerine yeşil çay tercih edilmesinin kanser hücrelerinden koruyucu etki bırakacağını söyledi.



“Bulantıları önlemek için zencefil çayı tüketin”

“Kemoterapi sırasında oluşabilecek bulantıları önlemek için zencefil çayını tüketebilirsiniz” diyen Diyetisyen Gök, yemekleri pişirme konusunda ise şu uyarılarda bulundu:

“Besinleri pişirirken mangal, ızgara gibi doğrudan ateşte tutmayın ve yağda kızartmayın. Yemeklerinizi tencerede, kendi suyunda kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişirin. Yemeklere aşırı tuz koymayın ve salamura ürünlerden uzak durun.”

MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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