Toroslar’ın Stratejik Planı ve bütçesi oy birliğiyle onaylandı

Toroslar Belediye Meclisi, ilçenin 5 yıllık yol haritasını belirleyen 20202024 Stratejik Plan taslağı ile 2020 bütçe taslağını oy birliğiyle kabul etti. Başkan Atsız Afşın Yılmaz, “Özellikle bütçemizin oy birliğiyle kabul edilmesi bizim için çok önemli. Tüm kararlarımızın bundan sonra da bu şekilde alınmasını istiyoruz. Çoğulcu yaklaşımımıza devam edeceğiz” dedi.

Toroslar Belediye Meclisi, ekim ayı toplantısının son oturumunu Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Başkan Yılmaz, meclisin açılışında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatına destek açıklamasında bulundu. Yılmaz, “Kahraman Mehmetçiğimiz, Türkiye’nin sınırında oluşturulan terörü yok etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatıyla tüm dünyanın gıpta edeceği bir operasyon yürütüyor. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için bu operasyonda görev alan tüm askerlerimize minnettarız. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Allah Türk ordusunu her daim muzaffer eylesin” diye konuştu.

Toplantıda, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 150 bin TL maddi destek sağlanmasını içeren teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.



Stratejik Plan ve 2020 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Bir önceki oturumda görüşülerek tüm komisyonlara havale edilen, Toroslar’ın 5 yıllık yol haritası olan 20202024 Stratejik Plan taslağı da mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Toroslar Belediyesi’nin 2020 mali yılı performans program taslağı, 2020 mali yılı bütçe taslağı ile 20212022 yılları tahmini bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporları da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Oy birliği ile kabul edilen gündem maddeleri hakkında değerlendirmede bulunan Yılmaz, meclisin, yatırım ve hizmetlerin karar merci olduğunu vurgulayarak, Toroslar halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yılmaz, “Plan ve Bütçe Komisyonumuz tarafından kabul edilen bütçemiz, meclisimiz tarafından da oy birliğiyle geçti. Özellikle bütçemizin oy birliğiyle kabul edilmesi bizim için çok önemli. Tüm kararlarımızın bundan sonra da bu şekilde alınmasını istiyoruz. Çoğulcu yaklaşımımıza devam edeceğiz. Ve bunu geliştirmek için de elimizden geleni yapacağız. Tüm meclis üyelerimize verdikleri destek için teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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