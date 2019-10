MESKİ araçlarının bakım ve onarımını kendisi yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı kendi bünyesinde kurduğu birimde yapıyor.

Makine İkmal ve Tesisleri Daire Başkanlığı, araç parkında bulunan, her türlü araç ile iş makinelerinin tüm bakım ve onarımlarını dış servislere ihtiyaç duymaksızın kendi bünyesinde, dışarıda arızalanan araçları da mobil ekipler vasıtasıyla yerinde müdahalelerle tamir ve bakımlarını gerçekleştiriyor. 2 bin 17 iş emri ile arazide görev mahallinde bulunan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımları, 2 bin 126 adet iş emri ile de merkez atölye imkanlarıyla mevcut araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımları yapıldı.

MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, MESKİ araç parkında bulunan araç ve iş makinelerinden özellikle teknik donanımları itibariyle kendine has özellik taşıyan araç, iş makinesi ve üst yapı ekipmanlarının revize işlemini dışarıda yapım maliyetinin yüksek olmasından dolayı kendi atölyelerinde ve mobil ekipler marifetiyle yaptıklarını ifade ederek, bu tasarrufun mali kazanç ve hizmetlerin aksamadan sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Hizmet araçlarının her türlü bakım, onarım ve tedarik işlemlerinin sorumlu birimler çatısı altında uzman personeller tarafından yapıldığını ve bunun etkin ve ekonomik olduğunu belirten Taşkın, "MESKİ bünyemizde bulunan merkez ve gezici atölyelerimiz tarafından araç ve iş makinelerimizin bakım ve onarımlarının yapılmasına önem vermekteyiz. Söz konusu bakım ve onarımların dışarıdan hizmet alımı ile yaptırılması halinde maliyetlerin çok yüksek olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir. Bu nedenle uzman personellerimizle bakım ve onarım hizmetleri vermeye ağırlık verdik. Atölyemizde yapılanlar sadece bozuk olanı onarmak ya da yenilemek değil aynı zamanda önleyici bakım ve periyodik kontrollerini yaparak kendi malımıza sahip çıkma, kurum aidiyet duygusunun arttırılması ve hizmetlerimizin kesintisiz olarak devam etmesine katkı sunacağının bilincindeyiz. Araçlarımızın tamir bakımlarını hızlı şekilde yaparak hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de daha ekonomik oluyor. Kurumumuza bu önemli tasarrufu sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:12

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.