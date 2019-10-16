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Bozyazı'da miniklere trafik eğitimi

İHA

Mersin'in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında, 46 yaş grubu arasındaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bozyazı'da miniklere trafik eğitimi

Mersin'in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında, 46 yaş grubu arasındaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Müftülük Konferans Salonunda Kuran kursuna devam eden yaklaşık 15 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen eğitimde, genel trafik kuralları hakkında slayt gösteri eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Ardından eğitimin sonunda öğrencilere trafik dedektifliği kartı ile boyama kitabı dağıtıldı.
Eğitimlerin devam edeceğini söyleyen görevliler, hedeflerinin Bozyazı genelindeki tüm 46 yaş gurubu, ilk ve ortaokul öğrencilerinin daha bilinçli yetişmesine katkı sağlamak, yaya ve araçların trafik kurallarına uyarak daha güvenli bir ortamda uyum içerisinde yaşamaları amacı ile genel trafik eğitimi alması olduğunu belirtti.

MERSİN

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:26
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