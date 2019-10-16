Miniklere ‘Bilgisayarca Düşünme ve Farkındalık Eğitimi’ verildi

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevindeki miniklere, Mersin Üniversitesi işbirliği ile ‘Bilgisayarca Düşünme ve Farkındalık Eğitimi’ verildi. Eğlenceli bir ortamda gerçekleşen eğitimde minikler, algoritma, örüntüleri genelleme ve BeeBot Robotu ile yönlendirme çalışması yaptı.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinin minik çocukları, robotik kodlama eğitimine ilk adımı attı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve 520 Ekim tarihleri arasını kapsayan AB Kod Haftası kapsamında minik öğrencilere Mersin Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. İlker Yakın ve Dr. Ali Gök, Dr. Erman Uzun ile Mimar Sinan Ortaokulu Öğretmeni Aycan Kavaklı tarafından ‘Bilgisayarca Düşünme ve Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Minik öğrenciler, eğitimde algoritma, örüntüleri genelleme, okul öncesi programlama robotu olan BeeBot ile sıralama, tahmin ve problem çözmeyi öğrendiler.

Öğrencilerin kodlama ile kendi becerilerini keşfetmeleri, farkındalık düzeylerini arttırmalarına katkı sağlamayı amaçladıkları bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi miniklerinin en iyi eğitimi almaları için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin, çocukların bu gelişmelerle daha çok içli dışlı olmasına yol açtığını ifade eden Tarhan, “Çok onaylanmamakla birlikte maalesef miniklerimizin ebeveynlerinde gördükleri cihazları merak etmeleri engellenemiyor. Ne kadar istemesek de bu cihazlarla tanışmak durumunda kalıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken, bu cihazlarla geçirdikleri süreler ve hangi amaçla kullandıklarıdır. Mersin Üniversitemizin desteğiyle çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimle çocuklarımızın bu cihazlara yönelik ilgilerini öğrenmeye yönlendirmek istiyoruz. Çocuklarımız eğitimin ilk devresinde çağımızın en büyük özelliklerinden birisi olan teknolojiyi, kullanımına kadar nasıl yapıldığına da görerek tanık olacaklar” dedi.

MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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