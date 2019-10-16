Demirtaş, MGC Başkanlığına yeniden aday

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, 9 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kanal 33 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş, adaylığını, MGC'de düzenlediği basın toplantısında duyurdu. 2018 yılı Mayıs ayında yapılan genel kurulda , MGC Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Demirtaş, daha sonra Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini söyledi.

MGC'nin kuruluşundan bu yana hizmet eden meslektaşlarına teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Demirtaş, "Göreve seçildiğimiz günden, olağanüstü seçim kararı aldığımız 2 Ekim tarihine kadar yönetim kurulu arkadaşlarım ile uyum içerisinde çalışmaya özen gösterdim. Takdir edersiniz ki, bu süreçte mahkemeler dahil olmak üzere diğer sorunlar birçok projenin hayata geçmesine engel oldu. Cemiyetimizin en büyük sorunlarından olan kayıtlı üyelerin yapılanması ve üyeliklerin yenilenmesi öncelikli amacımız oldu. Mevcut listedeki tüm üyelere duyuru yaparak üyeliklerinin güncellenmesini sağladık. Bu genel kurulda Mersin Gazeteciler Cemiyeti, günler öncesinden üye listesi belli bir süreç yaşayacak" dedi.

Yeni bir yönetim anlayışı ve projeleri ile bir kez daha meslektaşlarından destek isteyen Demirtaş, "Önceliğimiz, psikolojik hukuksal destek olacak. Mersin Barosu başta olmak üzere PDR ile işbirliği içinde olcağız. Tabip, eczacılar odası, il sağlık müdürlüğü başta olmak üzere sağlık sorunlarının çözümü yolunda önemli protokoller yapacağız. İzmir projesinin Mersin'de yaşama geçmesini sağlayacağız. Bu proje ile ekonomik sorunların çözümüne küçükte olsa katkı sağlayacağız. Hiç bir siyasi kurum ve kuruluşun yerel yönetimin arka bahçesi olmayacağız, önceliğimiz 'mersin ve mesleğimiz' olacak. Kalıcı bir yerimiz olacak. Bu sorunu 1 yılda çözeceğiz. Çok amaçlı bir basın merkezimiz olacak. Cemiyetimizin bir etkinlik takvimi olacak. Tüm üyeler neler yapılacağını aylar öncesinden bilecek. Günü, ayı belli yarışma, eğitim, panel, konferanslar ve gezilerimiz olacak ve daha bir çok proje hayal edeceğiz, yaşama geçireceğiz. Bu vaatlerim senettir, görev süresinde yapmazsam bir daha aday olmayacağım" diye konuştu.

Birden fazla adayın olduğu genel kurulda yarışacak tüm adaylara başarı dileklerinde bulanan Demirtaş, "Üyelerimizin de sağduyulu karar vereceğine inancım sonsuzdur. Yazılı, işitsel, görsel ve internet medyasının var olan sorunlarını biliyorum ve bu sektörde çeyrek asırdır hizmet eden biri olarak yaşıyorum. Şahsım ve ekip arkadaşlarıma görev verildiği takdirde, var olan sorunların çözümü için çalışacağımıza söz veriyorum. Cemiyetimizin sağlıklı bir üye yapısına kavuşturulması, toplumdaki

saygınlığının arttırılması öncelikli hedeflerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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