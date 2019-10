Kurtuluş Kupası’nın kuraları çekildi

Toroslar Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenleyeceği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar Arası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın kura çekimi yapıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekimine, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuva komitesi ve turnuvada yer alacak kurumların temsilcileri katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak ve 3 Ocak Mersin’in Kurtuluş günü finali oynanacak turnuvanın kura çekimi, Mersin genelinden 26 kurumun katılımıyla gerçekleştirildi. Kura çekimi öncesinde turnuva tüzüğü ile ilgili detaylı bilgilerin verildi.

Başkan Yılma, kura çekiminden önce yaptığı konuşmada, tüm kurum takımlarına başarılar dileyerek, turnuvanın her zaman olduğu gibi fair play çerçevesinde geçeceğine inandıklarını söyledi. Yılmaz, “Mersin’de en fazla spor tesisine sahip ve amatör spora en çok destek veren bir belediye olarak bu tür spor etkinliklerini önemsiyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Futbol da kitleleri bir araya getiren, aynı hedefe odaklanan insanları heyecanlandıran bir spor dalı. Öncelikle hepinize turnuvaya katılım sağladığınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabi ki bu turnuvada rekabet olacak, heyecan olacak. Rekabet belli bir seviyede olursa her zaman kaliteyi getirir. Ama en önemlisi centilmenlik çerçevesinde maçların oynanmasıdır. Turnuvaya katılacak tüm kurum takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra gerçekleştirilen kura çekimine göre 5 grupta düzenlenecek turnuvada müsabakalar 35’er dakikalık 2 devre halinde oynanacak. Maçlarda turnuva tüzüğü ve TFF kuralları geçerli olacak ve her takım 25 futbolcu ile katılabilecek.

Sporseverler, turnuvanın tüzüğü ve fikstürüne; önümüzdeki günlerde Toroslar Belediyesi’nin internet adresinde duyurular bölümünden ulaşabilecek.

MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:12

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.