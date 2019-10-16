Eski eşini, hosteslik yaptığı servisten indirip, vurdu

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- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, O.G. (34), eski eşi G.A.'yı (28) hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip, pompalı tüfekle vurararak yaraladı. Genç kadın, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, polis kaçan eski kocayı arıyor.

Şehitler Tepesi Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde bugün yaşanan olayda, G.A.'nın hostes olarak çalıştığı okul servisinin yolu eski eşi O.G. tarafından kesildi. O.G. zorla araçtan indirdiği eski eşini yanında getirdiği pompalı tüfek ile vurarak yaraladı. 2 yerinden vurulan G.A., ihbar üzerine gelen gelen ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis kaçan eski kocayı yakalamak için çok yönlü araştırma başlattı.





MERSİN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:41

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YATSI 19:26

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