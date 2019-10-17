Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesi ile sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde izinsiz olarak sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, iş makinesi ile kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İş makinesine el konulurken, haklarında adli işlem yapılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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