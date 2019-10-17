Evde sahte içki üretimine gözaltı

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MERSİN´in Erdemli ilçesinde, evinde sahte içki üreten bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek şüphelinin adresine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, 35 şişe içerisinde yaklaşık 47,5 litre etil alkol ele geçirilirken, ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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