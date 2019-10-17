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Polisten Mehmetçiğe kan bağışı Mersin polisi, Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü ...

İHA

Mersin polisi, Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılması için kan bağışında bulundu.

Polisten Mehmetçiğe kan bağışı Mersin polisi, Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılması için kan bağışında bulundu Polisler ayrıca kanserle mücadeleye destek amacıyla kök hücre bağışçısı da oldular

Mersin polisi, Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılması için kan bağışında bulundu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türkiye Kızılayı Mersin Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına, polisler yoğun ilgi gösterdi. Polis Evi'nde gerçekleştirilen kampanyaya, özel hareket, çevik kuvvet gibi birimler destek verirken, diğer birimlerde görev yapan polisler de kan bağışında bulundu. Ayrıca polislerin dışında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, milli sporcular ile sivil vatandaşlar da kampanyaya destek verdi.
Özellikle Türkiye sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekati'nda yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılması için başlatılan kampanya kapsamında 300 ünitenin üzerinde kan bağışı alınması hedefleniyor. Ayrıca kan bağışında bulunanlar kanserle mücadeleye destek vermek amacıyla kök hücre bağışçısı da oldular.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Barış Murat Başol yaptığı açıklamada, bugün önemli bir kampanyaya imza attıklarını belirterek, "Gönüllü emniyet müdürlüğü personeli ve vatandaşlarımızın katılımıyla kök hücre kampanyası gerçekleştirdik. Kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getirmek, ülkemizde kemik iliği nakli bekleyen binlerce vatandaşımıza bir umut olmak amacıyla böylesine anlamlı ve güzel kampanyanın ikincisi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kök hücre bağışçısı olmak aslında çok basit ve insan sağlığına hiçbir sıkıntısı olmayan bir işlemdir. Sağlıklı olan 1850 yaş arasındaki her vatandaşımızı bu tip bağışlara davet ediyoruz. Bugün burada İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne öncülüğünde yeni bir birliktelik oluşturduk. Bu organizasyonunun diğer illerimize de teşkil etmesini umut ediyoruz. Ayrıca TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek için personelimiz gönüllü olarak Kızılay'a kan bağışı yaptı. Tüm yurt genelinde bu kampanyaya katılan vatandaş ve kurum personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.

MERSİN

17 Ekim 2019 Perşembe

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