Mersin´de PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama

MERSİN'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişiden 3 tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişinin de aranması sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüttükleri, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütünün birçok toplantısına katıldıkları, üniversite içerisinde örgüte eleman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda R.K., G.K., N.Y., B.Ç., A.E., Y.K., K.T., F.T., E.A., S.E., V.T. ve S.Ç. gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan K.Ü.'nün ise aranmasına devam ediliyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatılma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3'ü kadın 12 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Savcılığı´ndan yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerden E.A., G.K., B.Ç., tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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