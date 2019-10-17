MESKİ, kanal kollektör hatlarını robot kameralarla takibe aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sıkıntı yaşamamaları için merkez ilçelerde kolektör ve şebeke hatlarında temizlik çalışması yaparak, robot kameralarla takibe aldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesindeki kanalizasyon ana kolektör ve şebeke hatlarının temizliği ve görüntüleme işi için özel bir ekip oluşturdu. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından tüm hatlar kanal görüntüleme robotları olan kameralar ile takibe alınmaya başladı. Bu sayede kollektör hatlarında olumsuzluklar anında tespit edilerek, kısa sürede müdahale ediliyor. Kollektör temizleme araçları ile birlikte hatların temizliği de gerçekleştiriliyor.

MESKİ’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatlarının, özellikle yağışlı havalarda kesit daralması nedeniyle atık suları taşıyamadığından ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Bu durumun derin deniz deşarjı tesislerine ciddi şekilde zarar verdiği belirtilen açıklamada, “Kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatlarında yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için Genel Müdürlüğümüz, hatların sorunsuz çalışabilmesi amacıyla temizlik çalışmalarına hız verdi. Mezitli ilçesinde, kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatları robot kamera ile görüntülenmesinin ardından, tespit edilen kesit daralması meydana gelen hatların, kombine kanal temizleme ve kollektör temizleme aracıyla temizlenmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu çalışmalar ile özellikle kış ayları ve yağışlı günlerde ortaya çıkabilen olumsuzlukların önüne geçilecektir” denildi.

MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:11

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.