Mersin´de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

- MERSİN´de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışması yaptığı ve himmet topladığı yönünde alınan istihbaratın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Mersin´de 40, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya´da 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 7 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
MERSİN
17 Ekim 2019 Perşembe
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