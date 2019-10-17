Mersin´de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

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- MERSİN´de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışması yaptığı ve himmet topladığı yönünde alınan istihbaratın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Mersin´de 40, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya´da 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 7 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.



MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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