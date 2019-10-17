– Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Hindistan Uluslararası Ticaret Odası (ICIB) arasında Bombay’da İşbirliği Protokolü imzalandı.

MTSO Dış Ticaret Çalışma Grubu organizasyonunda gerçekleştirilen Hindistan ziyaretinde, ticari işbirliklerini geliştirmek için önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede, MTSO ile ICIB arasında, Hindistan’ın önemli kentlerinden biri olan Bombay’da İşbirliği Protokolü imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Bombay Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın’ın da katıldığı imza törende MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Meclis Üyesi ve DEİK TürkHindistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tevfik Dönmez ile Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya da hazır bulundu.

İşbirliği protokolüne ICIB adına imza atan Başkan Manpreet Singh ile Mersin Heyeti, Hindistan ve Mersin özelinde ulaşım, lojistik, yaş sebze meyve, bakliyat, gıda, düğün turizmi gibi birçok alandaki ticari işbirliği fırsatlarını görüştü.

Başkan Kızıltan, Mersin ile Hindistan arasında karşılıklı ticari ve yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve muhtemel işbirliklerinin bir an önce başlaması için ICIB önderliğinde bir iş heyetinin Mersin’e gelmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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