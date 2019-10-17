Vali Su, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Yılın Enleri Ödül Töreni’, Mersin Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile il protokolü üyeleri, çok sayıda ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece alan sporcu ve spor yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Vali Su, ülke geneli ve il özelinde birçok spor dalında ciddi yatırımların vatandaşlar ve sporcularla buluşturulmaya devam ettiğini söyledi. Bu çalışmaların başarıyı getirdiğini belirten Vali Su, “Son bir iki yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla 40 civarında futbol sahasını bitirerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Protokolünü imzaladığımız 12 adet sahayı daha bu yıl vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerimize 400 bin liralık malzeme alıp sporcularımıza dağıttık. Bunlar dışında birçok çalışma ve projeyi hep birlikte yürütüyoruz” dedi.

“Daha nice gençler tüm dünyada bayrağımızı dalgalandıracak”

Konuşmasının devamında sağlıklı nesilleri oluşturmak için mutlaka spora ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vali Su, “İnanıyorum ki, bundan sonra daha da fazla şampiyonlar çıkacak. Geleceğimiz gençlerimiz. Onları ne kadar sağlıklı yetiştirebilirsek, geleceğimiz de o kadar parlak ve aydınlık olacaktır. Bugün üstün gayretle çalışan sporcularımızı ödüllendireceğiz. Burada hakikaten hep birlikte iyi işler başarıyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum. Burada daha nice gençler yetişecek ve tüm dünyada adımızı duyurarak, bayrağımızı dalgalandıracak” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Ali İhsan Su, ‘2019 Yılının En’i’ olan sporculardan Kick Boks Gençler Dünya Kupası birincisi Ali Ataberk Gürbüzcan, Satranç Dünya Okullar 4.'sü Ekin Barış Özenir, Güreş Dünya 3.'sü Tolga Özbek, Boks Minikler Avrupa 3.'sü Melik Demirel ile Karate Uluslararası Çanakkale Open 15 Temmuz Şampiyonası ikincisi Mehmet Köysürenbars’a ödüllerini verdi.

Ödül Töreni ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyon olan diğer sporcu, antrenör ile kulüp temsilcilerine kupa ve plaketlerinin takdim edilmesinin ardında son buldu.

MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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