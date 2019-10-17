Bozyazı'da 11 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 11 farklı noktada çıkan orman yangınları, zamanında yapılan müdahale ile kontrol atına alınarak söndürüldü.

Bozyazı Orman İşletme Müdürü Mehmet Esen, yangın gözetleme kulesi ve vatandaşlardan gelen ihbar üzerine söndürme ekiplerini yangın alanlarına yönlendirerek, büyümeden kontrol altına aldıklarını ve soğutma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Esen, "İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde Beyreli, Kömürlü, Derebaşı, Çopurlu ve Karaisalı mahallelerinde, yıldırım düşmesi nedeniyle 11 farlı noktada örtü yangını çıkmıştır. Bazı yangın alanlarına ulaşımın zorlukla sağlanmasına rağmen, yangınlara zamanında yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının herhangi bir tehlikesi kalmadı. Yangın sırasında 2 hektarlık çalılık alan yandı" dedi.

Esen, yangına 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ile müdahale edildiğini sözlerine ekledi.

MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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