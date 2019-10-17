Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı Kadınlar Avrupa Ligi: Çukurova Basketbol: 53 Nadezhda: 69

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Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladı Nadezhda'ya 6953 yenildi.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Nadezhda, ilk periyodu 2012 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren deplasman ekibi, devreye 3327 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Nadezhda, bu periyodu da 5041 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini eline alan deplasman ekibi, maçı 6953 kazandı.



Salon: Edip Buran

Hakemler: Alexandru Olaru xx, Maka Kupatadze xx, Silvia Marziali xx

Çukurova Basketbol: Leonor Rodriguez xx 13, Melis Talay x 7, Gökşen Fitik x 1, Nia Coffey xx 13, Meltem Avcı xx 11 Gabriela Marginean x 8

Nadezhda: Karina Nizamova x 2, Yvonne Turner xx 11, Nayo Raincock Ekunwe xxx 15, Anastasiia Shilova x 7, Kseniia Tikhonenko x 2, Albina Razheva x 8, Erica Wheeler xx 13, Olga Novikova x 3, Victoriia Medvedeva x 8

1. periyot: 1220 (Nadezhda lehine)

Devre: 2733 (Nadezhda lehine)

3. periyot: 4150 (Nadezhda lehine)

MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:11

YATSI 19:25

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