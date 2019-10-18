Mersin’in Mut ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi, Karacaoğlan Caddesinde meydana gelen kazada, Batuhan Yıldız'ın kullandığı 33 UU 074 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet Karagöz yönetimindeki 33 UT 054 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
MERSİN
18 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:25
- GÜNEŞ 06:44
- ÖĞLE 12:32
- İKİNDİ 15:39
- AKŞAM 18:10
- YATSI 19:24