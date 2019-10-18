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Erdemli’de öğrenci ve velilere "sağlıklı yaşam" semineri

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde lise öğrencileri ve velilere yönelik 'sağlıklı yaşam' semineri düzenlendi.

Erdemli’de öğrenci ve velilere "sağlıklı yaşam" semineri

Mersin’in Erdemli ilçesinde lise öğrencileri ve velilere yönelik ‘sağlıklı yaşam’ semineri düzenlendi.
Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğretmenleri tarafından düzenlenen seminere , Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Ömer İlker Serin, Fizyoterapist Ezgi Özmen ve Çocuk Gelişim Uzmanı Tuğba Arıkan katıldı.
Seminerde konuşan Diyetisyen Ömer İlker Serin, dengeli beslenmenin önemine değindi.
Bilinçli beslenmek gerektiğine dikkat çeken Serin, “Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır” dedi.
Seminere katılanlara basit egzersiz ve nefes çalışmaları yaptıran fizyoterapist Ezgi Özmen de fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkilerine değindi.
Çocuk Gelişim Uzmanı Tuğba Arıkan’ın genel konularda bilgiler aktarmasının ardından seminer velilerin uzmanlara yönelttiği sorularla tamamlandı.

MERSİN

18 Ekim 2019 Cuma

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