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Seçer: "Tarım önemli bir sektör" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Amacımız kar ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in tarım potansiyeli yüksel bir il olduğunu vurgulayarak, "Birçok tarımsal ürünün yetişebileceği muazzam mikroklima iklime ve tarım topraklarına sahip. Toros dağlarının eteklerindeki küçük aile işletmelerini de önemsemek lazım" dedi.

Seçer: "Tarım önemli bir sektör" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Amacımız kar değil, küçük üreticiye destek olmak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in tarım potansiyeli yüksel bir il olduğunu vurgulayarak, "Birçok tarımsal ürünün yetişebileceği muazzam mikroklima iklime ve tarım topraklarına sahip. Toros dağlarının eteklerindeki küçük aile işletmelerini de önemsemek lazım" dedi.
Seçer, katıldığı bir televizyon programında, Mersin’de hayata geçirdikleri çalışmaları, yapacaklarını ve tarımın geleceğini anlattı. Mersin’in tarım potansiyeli olan bir kent olduğundan söz ederek, kentin yaklaşık yüzde 25’lik bir kısmının tarım toprağı olduğuna değinen Seçer, kentin 400 bin hektar civarında tarım toprağı bulunduğunu söyledi. Seçer, “Tarım sadece ekonomik olarak değerlendirilecek bir alan değil, sosyal olarak da çok önemli bir sektör. Çünkü istihdamda önemli bir paya sahip. Birçok insan bu alandan direkt ve dolaylı geçiniyor. Özellikle Mersin birçok tarımsal ürünün yetişebileceği muazzam mikroklima iklime ve tarım topraklarına sahip. Toros dağlarının eteklerindeki küçük aile işletmelerini de önemsemek lazım. Bizim küçük üreticilere, aile işletmeciliği yapan çiftlere bir araya gelmeyi öğretmemiz lazım” diye konuştu.
“Saygın noktalardaki ülkeler tarımsal teknolojik atılımlar yapmışlar”
Tarımın desteklenmeye muhtaç bir alan olduğunu ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin tarımına destek olmayan hiçbir devlet yapısının bulunmadığını ifade eden Seçer, “Tarım bir başına ayakta kalacak dinamiklere sahip değildir. Çünkü tarımdaki üretim maliyetleri daima o ürünün dünya piyasalarındaki değerinin çok üstündedir. Enerji pahalıdır. Gübre üretmek pahalıdır. Akaryakıt pahalıdır. Tarımcılara, ‘temel sorununuz ne?' diye sorarsanız, ‘akaryakıt, gübre ve tohum’ diyecektir. Tohumda özellikle son dönemlerde ıslah teknolojisi, GDO teknolojisi, tohum teknolojisini farklı boyutlara taşıdı. Elde edilen hibrit tohumlar çok değerli tohumlar. Milyonlarca lira para ödeniyor, ithal ediliyor. Birçok devlet, gelişmiş ülke bunu becermiş. İsrail, Hollanda, Almanya, Amerika tarımda birçok alanda dünyada saygın noktalarda olan ülkeler. Önemli tarımsal teknolojik atılımlar yapmışlar, biz onu yapamamışız” diye konuştu.
“Tarım topraklarının imara açılması kabul edilebilir bir durum değil”
Tarım topraklarının bilinçsizce imara açılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getiren Seçer, "Bu konuda çok hassas bir belediye başkanıyım. Ziraatçı kökenli olmam da bunu sağlıyor. Yasaları hakkıyla uygularsanız ve bir tarafından delip, arkasından dolanmazsanız böyle işler olmaz. Yoksa mevzuat, 'gidin tarım topraklarını imara açın' demiyor ama bir tarafından bir gedik buluyor insanlar. Maalesef rant her şeyin önüne geçiyor. Bizim 1/100.000’lik çevre düzeni planımız var. Orada tarımsal faaliyet yapılacak alanlar, sanayi ve konut alanlarının hepsi işaretlenmiş. Alt ölçekli plan çalışmalarımız da var. Bunlarda da çok büyük hassasiyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
“Amacımız kar değil, küçük üreticiye destek olmak”
Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatifçilik alanındaki faaliyetleri başlattıklarını ve bir kadın kooperatifi kurduklarını aktaran Seçer, “Kadınlarımızın özellikle üretimlerinin değerlenmesi, pazar değeri bulması için önemli çalışmalar yapılacak bir kooperatif oluşturuldu. Bazı kooperatiflere ortak olundu. Burada bizim amacımız bu faaliyetlerimizden belediyemizin kar etmesi değil, orada küçük üreticilerimize destek olmak” şeklinde konuştu.
Başkan Seçer, tarımda bir arada olunduğu zaman girdi maliyetlerinin düştüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti; “Tekniğe uygun yaparsınız, üretiminiz daha kaliteli ve bilinçli olur. Bütün üyelerinize tarımsal yayım götürürsünüz. Onlara yeni tarım tekniklerini öğretirsiniz. Elde ettiğiniz ürünü çok daha değerli satarsınız. Katma değer sağlarsınız. Bir sanayi tesisi oluşturabilirsiniz. Dalından ürünü aldığınız gibi değil, onu bir sanayi ürününe dönüştürerek daha farklı bir ürün formatına dönüştürüp, daha yüksek fiyatlara satıp, daha yüksek gelir elde edebilirsiniz. Birçok alan size açılır. Kooperatifçilik böyle bir şey. Bir elin nesi var iki elin sesi var.”
Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere yapacağı ayni ve nakdi yardımlardan tarımsal sulama konusundaki yardımlara, hayvancılık alanında yapacağı desteklerden fidefidan yardımlarına kadar birçok konuya değinen Seçer, “Bizim arzumuz, bizim temennimiz özellikle küçük aile işletmelerinin kendi üretimlerini yapabilecek, bir araya gelebilecek birtakım faaliyetlerine destek olmak” dedi.
Kırsal kalkınma ve köykent ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunan Seçer, “Kırsaldan kente bilinçsizce göçü engellemek için, özellikle büyükşehirlere düşen görev, mümkünse kırsal mahallelerde, insanlara o mevcut mahallenin koşullarına, dinamiklerine, potansiyellerine göre destek olarak, orada geçimlerini sağlayacak üretimlerini yaptırmak. Onlara gelir kaynakları oluşturmak, onlara meslek öğretmek, kooperatifleşme yaptırmak” ifadelerini kullandı.

MERSİN

18 Ekim 2019 Cuma

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