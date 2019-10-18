Muhtarlar Toroslar'da bir araya gelecek

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki mahalle muhtarlarına iki gün sürecek hizmet içi eğitim semineri düzenliyor.

Muhtarlar, hem keyifli zaman geçirip hem de mevzuatlar hakkında bilgilenecekleri organizasyonda, belediye birim müdürleri ile de bir araya gelerek hizmetlerle ilgili istişare de yapabilecek. Eğitim semineri hakkında değerlendirmede bulunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Bu seminer ile hem muhtarlarımızla bir araya gelmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek hem de eğitmenlerimiz tarafından mevzuatlar hakkında bilgilendirmeler yapmak istedik. Çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımıza minnet borçluyuz" dedi.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Yılmaz, "Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir özelliğe sahiptir. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarındandır. Bulundukları mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmektedirler. Bu noktada bizleri temsil eden muhtarlarımız, halkımızla çok daha alakadar olmak, talep ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek önemli bir görev üstlenmektedir" diye konuştu.

Uzman eğitimciler tarafından verilecek olan eğitim semineri ile muhtarlara kamu hizmetlerinin verimli ve güvenli bir şekilde verilmesi ve sorunların olabildiğince en kısa zamanda ilgili yetkili kurumlara iletilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda kamu hiyerarşisinin tanıtılması, muhtarlık kuruluş ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, bireysel ve kişisel gelişim eğitimleri ile de etkili ve etkin muhtarlık sistemi, liderlik, problem çözme teknikleri ve muhtarlık müessesesinde halkla ilişkiler gibi konular üzerinde de durulacak.

MERSİN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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