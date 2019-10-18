Toroslar'dan kan bağışına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Toroslar'dan kan bağışına destek

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türk Kızılayı Mersin Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi.

Toroslar'dan kan bağışına destek

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türk Kızılayı Mersin Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi.
Toroslar Belediyesi hizmet binası yanında organize edilen kampanyaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar destek verdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Mehmetçiğe moral vermek amacıyla düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da böyle bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunduğu için Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.
"Biz zalime yavuz, mazluma yunus olmasıyla bilinen bir toplumuz” diyen Yılmaz, “Bu kampanya ile Toroslar Belediyesi olarak Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı yapmak ve Mehmetçiğimize moral desteği vermek istedik. Katılımın yüksek olması bizi mutlu etti. Bu bizim genetik kodlarımıza işlemiş durumda. Ezelden beri yardımseverliği, mazlumun yanında oluşu ile bilinen Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de birçok insana yaşam umudu olmaktadır. Milletimizin bu konuda da duyarlı olacağına, Mehmetçiğimizin ve kan bekleyen birçok vatandaşı unutmayıp kan bağışı yapmaya gönüllü olacağına inancım tam" dedi.
Bir gün herkesin kana ihtiyacı olabileceği gerçeğinin de unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Kan bağışı, sosyal bir sorumluluktur. Her gün çeşitli kazalar, yaralanmalar ve operasyonlar gerçekleşmekte. Bu noktada, kan ihtiyacı hayati önem taşır. Her sağlıklı ve kan verebilecek durumda olan vatandaşın bu bilinçle bağış yapması son derece önemlidir. Bu konuda Kızılayımızın da ciddi ve başarılı çalışmaları var. İnsani yardıma muhtaç olan vatandaşların her zaman yanında olan Kızılay ekiplerine ve bugün bizimle beraber olan, kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MERSİN

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç ormancılara uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Genç ormancılara uygulamalı eğitim
Muhtarlar Toroslar'da bir araya gelecek
YEREL HABERLER Muhtarlar Toroslar'da bir araya gelecek
MESKİ'nin Bozyazı'da alt yapı yatırımları devam ediyor
YEREL HABERLER MESKİ'nin Bozyazı'da alt yapı yatırımları devam ...
Kaymakam Yalçın, okullarda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Yalçın, okullarda incelemelerde bulundu
Toroslar'da mutlu toplum olmanın formülü konuşuldu
YEREL HABERLER Toroslar'da mutlu toplum olmanın formülü konuşuldu
"Geçmişten Günümüze Köprü" sergisi
YEREL HABERLER "Geçmişten Günümüze Köprü" sergisi
Ercik: "Muhtarlar, demokrasimizin temel taşıdır"
YEREL HABERLER Ercik: "Muhtarlar, demokrasimizin temel taşıdır"
Seçer: "Tarım önemli bir sektör" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Amacımız kar değil, küçük üreticiye destek olmak"
YEREL HABERLER Seçer: "Tarım önemli bir sektör" Mersin Büyükşehir ...
Erdemli’de öğrenci ve velilere "sağlıklı yaşam" semineri
YEREL HABERLER Erdemli’de öğrenci ve velilere "sağlıklı yaşam" ...
MEÜ’de, Türkiye Burslusu 57 öğrenci Türkçe dil eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER MEÜ’de, Türkiye Burslusu 57 öğrenci Türkçe dil ...
Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin 
YEREL HABERLER Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ...
Mersin'de öğrenciler 'güvenli internet' konusunda bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de öğrenciler 'güvenli internet' konusunda ...
MEÜ 1. Engelsiz Dişler Çalıştayı düzenlendi MEÜ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’de ilk kez engelli çocukların ağız ve diş tedavisine ve koruyucu ağız ve diş bakım uygulamalarına erişimlerini arttırmak amacıyla 1. Engelsiz Dişler Çalıştayı düzenledi
YEREL HABERLER MEÜ 1. Engelsiz Dişler Çalıştayı düzenlendi MEÜ ...
MEÜ öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatına asker selamı ve duayla destek
YEREL HABERLER MEÜ öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatına asker ...
Büyükşehir Belediyesi, Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Elektronik İhale Uygulaması ...
Bilgisayarlar, muhtarlıklarda işlemleri hızlandırdı
YEREL HABERLER Bilgisayarlar, muhtarlıklarda işlemleri hızlandırdı
Mersin'de hırsızlar arı kovanlarına dadandı Mut ve Gülnar Bal Üreticiler Başkanı Kadir Cesur, bu yıl içinde çevre ilçelerle birlikte 300 ile 400 arasında arı kovanının çalındığını belirterek, arı hırsızlıklarının önüne geçemediklerini söyledi
YEREL HABERLER Mersin'de hırsızlar arı kovanlarına dadandı Mut ve ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Nadezhda: 53-69
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Nadezhda: 53-69
Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı Kadınlar Avrupa Ligi: Çukurova Basketbol: 53 Nadezhda: 69
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı Kadınlar ...
Bozyazı'da 11 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
YEREL HABERLER Bozyazı'da 11 noktada çıkan orman yangınları ...
Belediye personeline yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Belediye personeline yangın tatbikatı
Çocuk koruma mobil ekibi Tarsus'ta sokak çalışması yaptı
YEREL HABERLER Çocuk koruma mobil ekibi Tarsus'ta sokak çalışması ...
Mersin Emniyeti, 9 ayda 13 bin 913 aracı trafikten men etti Mersin Emniyet Müdürlüğü, trafik ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor. Çok sayıda sivil polis, toplu taşıma araçlarına binerek, kural ihlali yapan sürücülere işlem uyguluyor
YEREL HABERLER Mersin Emniyeti, 9 ayda 13 bin 913 aracı trafikten ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X