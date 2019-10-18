Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Vahap Se\u00e7er, yeni alacaklar\u0131 100 otob\u00fcsten 73\u2019\u00fc i\u00e7in genel b\u00fct\u00e7eden ula\u015f\u0131m b\u00fct\u00e7esine 110 milyon lira aktar\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin teklifine meclisten onay ald\u0131. 73 otob\u00fcs\u00fcn ihalesinin 1015 g\u00fcn i\u00e7erisinde yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirten Se\u00e7er, kalan 27 otob\u00fcs i\u00e7in de ocak ay\u0131nda ihalenin ikinci a\u015famas\u0131n\u0131 yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Se\u00e7er, belediye otob\u00fcslerinde \u00e7al\u0131\u015fmayan klimalar i\u00e7in de soru\u015fturma a\u00e7\u0131lmas\u0131 talimat\u0131 verdi. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Meclisinin ekim ay\u0131 ola\u011fan toplant\u0131 d\u00f6neminin ikinci birle\u015fimi, Vahap Se\u00e7er ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Kongre ve Sergi Saray\u0131nda yap\u0131ld\u0131. Toplant\u0131da, komisyonlardan gelen 28, idareden gelen 3 ve g\u00fcndem d\u0131\u015f\u0131 2 olmak \u00fczere 33 madde g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc. Stratejik Plan oy birli\u011fiyle kabul edildi Meclis toplant\u0131s\u0131nda ilk olarak komisyonlardan gelen raporlar ele al\u0131nd\u0131. \u0130lk g\u00fcndem maddesi olarak g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclen ve bir \u00f6nceki oturumda meclis \u00fcyelerinin talebi \u00fczerine t\u00fcm komisyonlara havale edilen Stratejik Plan g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc. 16 ihtisas komisyonunda da oy birli\u011fiyle kabul edilerek meclise gelen Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019nin 20202024 D\u00f6nemi Stratejik Plan\u0131, meclis \u00fcyelerinin de oy birli\u011fiyle onayland\u0131. Kiral\u0131k 19 sahil alan\u0131n protokolleri feshediliyor Toplant\u0131da, Mezitli\u2019de 11, Erdemli\u2019de 8 ve Silifke Susano\u011flu\u2019nda 1 olmak \u00fczere B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan Milli Emlak\u2019tan kiralanan toplam 19 sahil alan\u0131n\u0131n protokollerinin feshedilerek Denizk\u0131z\u0131 Turizm A.\u015e.\u2019den teslim al\u0131nmas\u0131na ili\u015fkin ilgili komisyonlardan gelen raporlar da geldi\u011fi \u015fekliyle oy birli\u011fiyle kabul edildi. Ba\u015fkan Se\u00e7er, 6 ayl\u0131k de\u011ferlendirme toplant\u0131s\u0131nda konuyu g\u00fcndeme getirmi\u015f ve Mezitli\u2019deki 11 alan i\u00e7in y\u0131ll\u0131k 850 bin 668 lira, Erdemli\u2019deki 16 adet sahil alan\u0131ndan 8\u2019i i\u00e7in y\u0131ll\u0131k 366 bin 164 lira, Silifke Susano\u011flu\u2019ndaki alan i\u00e7in ise y\u0131ll\u0131k 1 milyon 680 bin lira kira \u00f6dendi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti. Buralar\u0131n toplam y\u0131ll\u0131k kira bedelinin 2 milyon 897 bin liray\u0131 buldu\u011funu belirten Se\u00e7er, s\u00f6z konusu protokollerin iptali ile 1 milyon 300 bin liral\u0131k tasarruf hedeflediklerini ifade etmi\u015fti. \u201cGereksiz yere kira \u00f6demesi s\u00f6z konusu. Param\u0131zla rezil oluyoruz\u201d Komisyon raporunun oylanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan MHP Meclis \u00dcyesi Mehmet Topkara\u2019n\u0131n a\u00e7\u0131klama istemesi \u00fczerine Ba\u015fkan Se\u00e7er, \u201cYarama dokundun\u201d diyerek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\u201cBizden \u00f6nceki d\u00f6nemde Mezitli\u2019den ba\u015fl\u0131yor Susano\u011flu\u2019na kadar sahilde bir\u00e7ok yerde Milli Emlak\u2019tan kiralanmak suretiyle k\u0131y\u0131lar\u0131n kullan\u0131m hakk\u0131n\u0131 alm\u0131\u015f\u0131z. Bunlar\u0131n bir\u00e7o\u011fu zaten i\u015flevsel de\u011fil. Kiralanm\u0131\u015f, bedel \u00f6deniyor ama orada belediyenin herhangi bir yat\u0131r\u0131m\u0131 da yoktu, o b\u00f6lgeler i\u015fletilmiyordu da. Gereksiz bir kira \u00f6demesi s\u00f6z konusu. Di\u011fer taraftan baz\u0131 b\u00f6lgelerde yine kiralanm\u0131\u015f, ancak bizim a\u00e7\u0131m\u0131zdan i\u015fletilmesi son derece zor. Hem belediyeye k\u00fclfet getiriyor hem de bir sosyal sorumluluk olarak halka a\u00e7\u0131k plajlar\u0131 i\u015fletme d\u00fc\u015f\u00fcncesinde de olsam \u00e7ok daha farkl\u0131 sorunlar\u0131 getiriyor bize. Bu sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcnde de yaln\u0131z kal\u0131yoruz. Param\u0131zla rezil oluyoruz. Bir di\u011fer iptal edilen nokta da Susano\u011flu\u2019nda. Orada i\u015fletme devam edecek ama o d\u00f6nemde Kaymakaml\u0131kla bir anla\u015fmazl\u0131k s\u00f6z konusu olmu\u015f ve \u00e7ok geni\u015f bir alan kiralanm\u0131\u015f. En \u00e7ok kira bedeli \u00f6dedi\u011fimiz nokta oras\u0131. Bunlar\u0131 ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in bir d\u00fczenlemeye gidelim dedik. Yine plajlar\u0131 i\u015fletelim. \u00c7ok zor bir konu. \u0130\u015f yaparken en iyisini, en do\u011frusunu yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bir taraftan uzanamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yere \u015fapkam\u0131z\u0131 atarak hizmet olmaz. Bizim kendi tasarrufumuzda buralar\u0131 i\u015fletmek; yasal olarak b\u00f6yle bir zorunlulu\u011fumuz yok. Dolay\u0131s\u0131yla bu inisiyatifi al\u0131rken de do\u011fru i\u015flem yapmak istiyoruz. B\u00f6yle bir d\u00fczenleme yapt\u0131k. Gelecek y\u0131l i\u00e7in yine Susano\u011flu, Kocahasanl\u0131, Kumkuyu gibi plajlar\u0131m\u0131z i\u015fletilecek ama \u00e7ok daha derli toplu olaca\u011f\u0131z ve giderlerimiz de azalacak. Buralar\u0131 iade edece\u011fiz. \u015eu anda yaz\u0131s\u0131 yaz\u0131ld\u0131. Meclis karar\u0131ndan sonra i\u015flem ba\u015flayacak\u201d dedi. Emirler Orman\u0131 ile ilgili de bilgi veren Se\u00e7er, \u201cBir proje yap\u0131lm\u0131\u015f, 20 milyon lira civar\u0131nda para harcanm\u0131\u015f. Bu projeyi tamamlamak i\u00e7in 28 milyon lira ek paraya ihtiyac\u0131m var. Benim b\u00f6yle bir param yok. Param da olsa bunu mant\u0131kl\u0131 g\u00f6rmedi\u011fim i\u00e7in, \u00e7ok a\u00e7\u0131k s\u00f6yl\u00fcyorum 20 milyondan vazge\u00e7tik bir 28 daha vermemek i\u00e7in bu tip d\u00fczenlemeler de yap\u0131yoruz. Oray\u0131 da iade ediyoruz. \u0130steyen kurumlar ilgilenebilir\u201d diye konu\u015ftu. 73 otob\u00fcs al\u0131m\u0131 i\u00e7in ek \u00f6denekten 110 milyon liraya onay \u0130dareden gelen 73 otob\u00fcs al\u0131m\u0131na ili\u015fkin teklif de meclis \u00fcyelerinin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne sunuldu. Toplu ta\u015f\u0131ma hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi ile vatanda\u015f memnuniyetinin artt\u0131r\u0131labilmesi amac\u0131yla 73 adet 12 metrelik CNG (do\u011falgazl\u0131 otob\u00fcs) al\u0131m\u0131na ihtiya\u00e7 duyuldu\u011fu belirtilen teklifte, otob\u00fcslerin al\u0131nabilmesi i\u00e7in 2019 y\u0131l\u0131nda edinilecek ta\u015f\u0131tlar\u0131n (T1) cetveline eklenmesi talep edildi. Teklifi direk oylamaya sunmak istedi\u011fini belirten Se\u00e7er, otob\u00fcs al\u0131m\u0131na ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\u201cBizim yeni otob\u00fcs alma giri\u015fimimiz var. Ancak, 2019 b\u00fct\u00e7esine konmam\u0131\u015f, do\u011fald\u0131r. Dolay\u0131s\u0131yla biz ek \u00f6denekten 110 milyon liral\u0131k bir ek \u00f6dene\u011fi ilgili dairenin b\u00fct\u00e7esine aktarmak durumunday\u0131z. Bunun da T1 cetveline eklenmesiyle ilgili meclisin onay\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var.\u201d Se\u00e7er daha sonra teklifi meclis \u00fcyelerinin onay\u0131na sundu. Teklif, oy birli\u011fiyle kabul edildi. \u201c\u015eu anda 73 otob\u00fcs i\u00e7in ihaleye \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z. 27 otob\u00fcs i\u00e7in de ocak ay\u0131nda ihalenin ikinci a\u015famas\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131z\u201d HDP\u2019li Meclis \u00dcyesi Bedriye Ku\u015f\u2019un, belediye otob\u00fcslerinin yetersizli\u011fi ve klimalar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmamas\u0131yla ilgili halk\u0131n yo\u011fun \u015fikayetlerini dile getirdi\u011fi dilek ve temenniler b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde de a\u00e7\u0131klama yapan Se\u00e7er, otob\u00fcsler yetersiz oldu\u011funu i\u00e7in yeni otob\u00fcs al\u0131m\u0131na y\u00f6nelik d\u00fczenleme yapt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi. Se\u00e7er, \u201cAz \u00f6nce sizlerin de deste\u011fiyle bir d\u00fczenleme yapt\u0131k. Genel b\u00fct\u00e7eden ula\u015f\u0131m b\u00fct\u00e7esine 110 milyon lira aktar\u0131m yapt\u0131k\u201d dedi. Ula\u015f\u0131m Dairesi ba\u015fkan\u0131ndan 1015 g\u00fcn i\u00e7erisinde ihaleye \u00e7\u0131k\u0131laca\u011f\u0131 bilgisini alan Se\u00e7er, \u201cBizim 100 otob\u00fcs al\u0131m karar\u0131m\u0131z var. B\u00fct\u00e7e sorunlar\u0131m\u0131zdan dolay\u0131, bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n b\u00fct\u00e7esini kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in daha \u00f6nce konmam\u0131\u015f bunlar, \u015fu anda 73 otob\u00fcs i\u00e7in ihaleye \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z. Kalan 27 otob\u00fcs i\u00e7in de ocak ay\u0131nda ihalenin ikinci a\u015famas\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131z\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. Se\u00e7er\u2019den klimalarla ilgili soru\u015fturma talimat\u0131 Klimalar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmamas\u0131na ili\u015fkin de Se\u00e7er, \u201cOtob\u00fcs \u015fof\u00f6rlerinin hala klimalar\u0131n ar\u0131zal\u0131 oldu\u011funu s\u00f6ylemesi. Burada ger\u00e7ekten ya bizim bir ihmalimiz var, klimalar\u0131m\u0131z ar\u0131zal\u0131 ya da her zaman dertlendi\u011fimiz gibi otob\u00fcs \u015fof\u00f6rleri bilin\u00e7li olarak bu klimalar\u0131 a\u00e7m\u0131yorlar. Bunu bir ihbar kabul edelim\u201d diyerek, bu konuda soru\u015fturma yap\u0131lmas\u0131 talimat\u0131n\u0131 verdi. Se\u00e7er, Stratejik Plan\u0131n oy birli\u011fiyle kabul edilmesinden duydu\u011fu memnuniyeti de dile getirerek, meclis \u00fcyelerine te\u015fekk\u00fcr etti.