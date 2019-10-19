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Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı

İHA

Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı. Kazada 2 Rus mühendis hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 kişi yaralandı.

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı. Kazada 2 Rus mühendis hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeyceli Mahallesi'nde bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya’dan uçakla Antalya’ya giden Rus mühendisler, Ömer Ö. yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüse bindi. Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki 33 NYY 97 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı.
Kazayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.

MERSİN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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