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İhtiyaç sahibi öğrencilere 'Askı Burada' ile bir öğün yemek

DHA

MERSİN´de okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilerin faydalanması için özel bir yazılım ile `Askı Burada´ projesi hayata geçirildi. Mersin Üniversitesi´nin de destek verdiği uygulamanın fikir babası ise yine Mersin Üniversitesi´nden mezun olan Yusuf Durman ve bir arkadaşı. İhtiyacı olan öğrenciler günde bir öğün istedikleri üye restorana giderek, Askı Burada projesine destek olanların bağışları sayesinde istediği yemeği yiyebiliyor.

MERSİN´de okuyan ve ihtiyacı olan öğrencilerin faydalanması için özel bir yazılım ile `Askı Burada´ projesi hayata geçirildi. Mersin Üniversitesi´nin de destek verdiği uygulamanın fikir babası ise yine Mersin Üniversitesi´nden mezun olan Yusuf Durman ve bir arkadaşı. İhtiyacı olan öğrenciler günde bir öğün istedikleri üye restorana giderek, Askı Burada projesine destek olanların bağışları sayesinde istediği yemeği yiyebiliyor.
Osmanlı´dan kalma `Askıda Eekmek´ geleneğinden esinlenilerek ortaya çıkarılan 'Askı Burada' projesine destek vermek isteyen vatandaşlar internet sitesine girerek bağışta bulunuyor. Üye olan iş yerlerine özel bir kart ile giden ve ihtiyacı olan öğrenciler ise burada yemek yiyebiliyor.
Projenin koordinatörü Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümü'nden mezun olan Yusuf Durman, 8 aylık hazırlık süreci ve saha çalışması sonucu projeyi hayata geçirdi. Uygulamadan ilk etapta sadece burslu üniversite öğrencileri yararlanıyor. Öğrenciler Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri'nden aldıkları bursluluk belgeleri ile Askı Burada yönetimine geldiklerinde aldıkları bir kartla sisteme kayıtlı üye işyerlerine giderek yemekleri yiyip kartı göstererek hiçbir ücret ödemeden iş yerinden ayrılıyor.
İlk aşamada Mersin Üniversitesi'nin katkısıyla hayata geçirilen, 'Askı Burada' projesi sayesinde işletmelerdeki askı sayıları işletme isimleri ile birlikte web sitesi üzerinden görünecek. Bu sayede de marka bilinirliğine de katkı verecek proje, kısa sürede gerek sosyal medya üzerinden gerek web sitesi üzerinden çok sayıda kişiye adını duyurdu.
Arkadaşının önerisi ile projenin yazılımını, kurulumunu yapan Yusuf Durman, uzun yıllardan beri ülke genelinde uygulanan durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebilmek için ekmek fırınlarındaki askıya ekmek bırakma uygulamasından yola çıktıklarını söyledi.
Durman, şu anda kent genelinde 43 kayıtlı işlerinin olduğunu belirterek, "Şu anda kayıtlı esnafımızda 900'e yakın yemek birikti. Şu anda öğrenci sayımız az, nedeni ise okulun yeni açılmış olması, burs işlemlerinin henüz yeni bitmiş olması. 6 kayıtlı öğrencimiz şu anda kart sahibi ve bu kartla her gün gidip yemeklerini yiyebiliyorlar. 4 aylık sürede askımız da 900 yemek birikti. Bu sayı bizim için güzel bir rakam ve bunu daha çok artmasını, günlük 900 yemeği 900 öğrenciye verebilecek kapasiteye getirmek istiyoruz. Başarıyı da burada görüyoruz" dedi.
Sisteme kayıtlı işyeri sahiplerinden Osman Karpuz ile Mehmet Karaca da yardım eden ile yardım alanın birbirini hiçbir şekilde görmemesi nedeni ile insanlar arasında köprü gördüklerini söyledi. Bu nedenle sisteme destek verip üye olduklarını kaydeden Osman Karpuz ve Mehmet Karaca, gelen müşterilerine durumu anlattıklarında da olumlu tepki ve destek aldıklarını dile getirdi.
SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Projeye ilk önce esnaf kayıt ediliyor. Üye iş yerlerine özel bir cihaz takılıyor. Askıya yemek bırakmak isteyenler ücretini ödedikten sonra üye iş yeri de sisteme gidererek yemek sayısını kayıt ediyor. Sistemden yararlanmak isteyen öğrenci yemek için geldiğinde cihaza kartını okutarak yediği yemek sistemden düşülüyor. Sisteme direkt yardımda bulunmak isteyenler ise ww.askiburada.com.tr adresine girerek seçtikleri üye iş yerlerine istedikleri kadar desteği online olarak ve direkt iş yerleri hesaplarına gönderebiliyor.

MERSİN

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:38
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  • YATSI 19:23
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