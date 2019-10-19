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Muhtarlardan 'asker selamlı' kutlama Erdemlili muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ...

İHA

Erdemli'de 19 Ekim Muhtar Günü, düzenlenen çeşitli ekinliklerle kutlandı.

Muhtarlardan 'asker selamlı' kutlama Erdemlili muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı vererek destek oldu

Erdemli'de 19 Ekim Muhtar Günü, düzenlenen çeşitli ekinliklerle kutlandı.
Erdemli Belediyesi tarafından muhtarlara verilen kahvaltı ile başlayan kutlamalar, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konmasıyla devam etti. Etkinlikler sonunda Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla muhtarlar asker selamı verdi.
Sabah saatlerinde gerçekleşen kahvaltıda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Tollu, "Birlik ve beraberlik adına hepimize görevler düşüyor" dedi.
Erdemli'ye en iyi hizmeti vermenin çabası içinde olduklarını da dile getiren Tollu, "İlçenin kuruluşundan buyana yapılan hizmetlerden daha fazlasını son 5 yılda gerçekleştirdik. Hizmet üretme anlamında eksiğimiz yok, fazlamız var. Ama biz yaptığımız hizmetleri hiçbir zaman yeterli bulmayız, var gücümüzle hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Tollu, davetlerine katılan muhtarlara teşekkür etti.
Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Erdemli Kaymakamı Avni Kula'da yaptıkları kısa konuşmalarda muhtarlar gününü tebrik etti. Kahvaltı programı Fetih Suresi'nin okunması ve dua ile sona erdi.

Barış Pınarı Harekatına asker selamlı destek
Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende ise Erdemli Muhtarlar Derneği Başkanı Sinan Ay tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ay günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada "Şanlı ordumuzun daima yanındayız" dedi. Erdemli Müftüsü Dr. Hayri Erenay tarafından da Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi. Plaket takdiminin ardından muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla asker selamı verdi.

MERSİN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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