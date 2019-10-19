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MTSO, turizm için düğmeye bastı: Almanya’dan 43 tur operatörü Mersin’de

İHA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin turizmini geliştirmek için düğmeye bastı. TURSAB Bölge Temsil Kurulu ve Sunexpress işbirliğinde Almanya'dan 43 tur operatörünü Mersin'e getiren MTSO, 4 gün boyunca Çukurova'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdirecek ve bölgenin turizm potansiyelini anlatacak.

MTSO, turizm için düğmeye bastı: Almanya’dan 43 tur operatörü Mersin’de

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin turizmini geliştirmek için düğmeye bastı. TURSAB Bölge Temsil Kurulu ve Sunexpress işbirliğinde Almanya’dan 43 tur operatörünü Mersin’e getiren MTSO, 4 gün boyunca Çukurova’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdirecek ve bölgenin turizm potansiyelini anlatacak.
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Almanya’dan gelen 43 tur operatörü ile bir araya geldi. Organizasyonun açılış toplantısında konuşan Başkan Kızıltan, operatörlere seslenerek, “Bu organizasyon sayesinde Mersin’i tanıma fırsatı bulacaksınız” dedi.
Mersin’de yeni turizm bölgeleri belirlendiğini hatırlatan Kızıltan, “Özellikle batıda tarihi yerlere çok yakın, çok beğeneceğiniz doğal güzelliklere sahibiz. Buralarda yakında önemli yatırımlar başlayacak ama bu yatırımlar Antalya’daki gibi beton yığınları halinde değil, doğayla bütünleşmiş turizm yerleşkeleri olacak” dedi.
Meclis Başkanı İzol da Mersin’de turizm çıtasının her geçen gün yükseldiğini vurgulayarak, “Yatak kapasitemiz giderek artıyor. Turizm bölgeleri bitme aşamasında. Havaalanının da bitmesiyle daha büyük yol alacağız. Siz acenteler bizim Almanya’daki temsilcilerimizsiniz. Sizlerle birlikte hareket etmeye hazırız. Mersin temaslarınızda her türlü sorununuzu çözüp taleplerinizi yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

“Amacımız Çukurova turizmini artırmak”
Sunexpres Akdeniz Satış Müdürü Murat Hatipoğlu ise kendisinin de Mersinli olduğunu hatırlatarak, Çukurova ile Almanya’daki tur operatörlerinin bir araya getirilmesi projesini duyunca çok heyecanlandığını, hızlıca harekete geçip 3 satış müdürü, bir koordinasyon müdürü ve bir de uçuş planlama grup müdürü dahil olmak üzere seyahat acenteleriyle birlikte Almanya’dan geldiklerini söyledi. Çukurova turizmini geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hatipoğlu, Avrupa acentelerine bölgeyi tanıtarak yurt dışından gelen turist sayısını artırmak istediklerini söyledi. 4 gün boyunca Çukurova’yı tanıtacaklarını kaydeden Hatipoğlu, çeşitli bölgelere geziler düzenleyeceklerini ifade etti.
TURSAB Mersin Bölge Kurulu Başkanı Hakan Bayındır ise Mersin’in yılın 10 ayının turizme imkan tanıdığını hatırlatarak, çok fazla turizm çeşitliliği yanında uygun iklimiyle kentin önemli fırsatlar sunduğunu anlattı. Bayındır, tur operatörlerine, “Bundan sonraki turlarınızı bölgeye yönlendirirseniz çok mutlu oluruz” diye çağrıda bulundu.

MERSİN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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