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Büyükşehir Belediyesi, polipropilen tesisine olumsuz görüş bildirdi Mersin Büyükşehir Belediye ...

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karaduvar Mahallesinde yapılması planlanan polipropilen tesisinin yetki açısından kendilerini aşan bir konu olduğu, ancak, ilgili bakanlığa konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiklerini söyledi. Seçer, "Mersin'e yatırım yapılmasını istiyorum. Ama yatırım yapılsın diye de kentime olumsuz sonuç doğuracak yatırımlara olumlu bakamam" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, polipropilen tesisine olumsuz görüş bildirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Karaduvar Mahallesinde yapılması planlanan polipropilen tesisinin yetki açısından kendilerini aşan bir konu olduğu ama ilgili bakanlığa olumsuz görüş bildirdiklerini söyledi Seçer: “Mersin’e yatırım yapılmasını istiyorum. Ama yatırım yapılsın diye de kentime olumsuz sonuç doğuracak yatırımlara olumlu bakamam”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karaduvar Mahallesinde yapılması planlanan polipropilen tesisinin yetki açısından kendilerini aşan bir konu olduğu, ancak, ilgili bakanlığa konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiklerini söyledi. Seçer, “Mersin’e yatırım yapılmasını istiyorum. Ama yatırım yapılsın diye de kentime olumsuz sonuç doğuracak yatırımlara olumlu bakamam” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesinde yapılması planlanan polipropilen tesisi de gündeme geldi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Seçer, söz konusu tesisle ilgili olarak bakanlığa olumsuz görüş bildirdiklerini açıkladı.

“Akdeniz’e çok yazık olacak”
Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde söz alan HDP’li Meclis Üyesi Ali Tanrıverdi, Karaduvar Mahallesinde kurulmak istenen polipropilen tesisi ile ilgili görüşlerini aktararak, tesisin Karaduvar’a yapılmamasını istedi. Akdeniz’in, sanayi atıklarının bol olduğu, gübre ve azot fabrikaları ile boğulan ve nefes alınamayan bir bölge olduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, “Şimdi bir de Karaduvar’da büyük bir polipropilen fabrikası yatırımı var. Bu gerçekleşirse o sahile, Akdeniz’e çok yazık olacak. Bir sanayi tesisi ama adı plastik fabrikasıdır. Bunlar petrol atıklarından üretiliyor. Petrol atıkları büyük bir sıcaklıkta gaz haline getiriliyor ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bu gaz çevreye sızıyor. Ne kadar önlem alırsanız alın sızacaktır da. Gazın soğutulması için de çok büyük bir su miktarına ihtiyaç var. Bu suyu da mecburen denizden alacak veya Karaduvar’ın altını oyacak ve su ihtiyacını karşılayacak. Böyle bir tesis yapılmasın demiyoruz ama Karaduvar’ın göbeğine yapılmasın. Sahilden ve gelişmeden bahsediyorsunuz; eğer bu fabrika yapılırsa o emeklerinize de yazık olur. Orası kara bulutların olduğu bir yer oluyor” diye konuştu.

“Polipropilen tesisi, yetki açısından bizi aşan bir konu”
Söz konusu tesisle ilgili görüşlerini dile getiren Başkan Seçer ise polipropilen tesisinin önemli bir konu olduğunu belirterek, “Yetki açısından bizi aşan bir konu. Benim kentimin göbeğine yapılacak bir tesis. Yaklaşık bin 200 dönümlük bir alana, bir bölümü 1/100.000 binlik planda lojistik alanı, bir bölümü serbest bölge alanı olarak işaretlenmiş. Orada yeşil alan da var, daha önceki yönetim tarafından yapılan belediyemize ait metro projesinin son depolama alanı da var. Bu konu Bakanlar Kurulu kararı. Özel endüstri bölgeleri ilan etme yetkisi Bakanlar Kurulunda” ifadelerini kullandı.

“Olumsuz görüşümüzü ilgili bakanlığa gönderdik”
İlgili bakanlığın, ön çalışmayı yaparak kendilerinden görüş aldığını söyleyen Seçer, “İmar açısından görüş verdik. Bu, yeni gerçekleşen bir olay. İlk defa mecliste açıklayacağım bunu. Çevre ve ulaşım birimlerimiz de değerlendirme yaptı ve bütün görüşlerimizi bakanlığa bildirdik. Benim de görüşüm; oraya bu tesisin yapılmasının olumsuz olacağı yönünde. Bu konudaki görüşümüzü belediye olarak da ilgili bakanlığa gönderdik. Ben yatırıma karşı bir insan değilim. Yatırımcı ve işadamı kimliği olan bir belediye başkanı olarak asla böyle bir düşüncenin içerisinde olamam. Ben Mersin’e yatırım yapılmasını istiyorum. Ama yatırım yapılsın diye de kentime olumsuz sonuç doğuracak yatırımlara olumlu bakamam. Bu çevre, kent, sosyolojik, ulaşım açısından olabilir. Birçok faktör var. Ben bunları değerlendiririm, olumlu görürsem olumlu yaklaşırım ama olumsuz görürsem de bunu açıklıkla ifade ederim. Ama ben sadece görüş bildiririm. Bu yetki, Ankara'nın, ilgili bakanlığın, Bakanlar Kurulu'nun alacağı karar. Burada bir polipropilen tesisin yapılması konusu; şehrin içinde kalması, trafiğe yapacağı olumsuzluklar, o bölgede daha çok ticari ve lojistik yatırımların uygun olduğu düşüncesi; yani limanın genişleme alanı, Serbest Bölgenin genişleme alanına uygun olması kaynaklı birçok kriteri de göz önüne alarak farklı bir yere böyle bir tesis yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MERSİN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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